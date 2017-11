Cristina se presentó a declarar por la causa Hotesur

Presentó un escrito y pidió su sobreseimiento. Calificó la acusación como un disparate jurídico y reiteró que en Argentina “no hay Estado de derecho”

La ex presidente y actual senadora electa Cristina Fernández se presentó ayer frente al juez Julián Ecolini por el llamado a indagatoria en los tribunales de Comodoro Py, en el marco de la causa Hotesur, que la investiga por recibir pagos del empresario Lázaro Báez por alquilar habitaciones en sus hoteles.

La ex mandataria llegó a los tribunales federales minutos antes de las 9, en el marco de un operativo de seguridad en la entrada del edificio que alcanzaba el cuarto piso, donde se desarrolló la indagatoria.

Según se conoció, sólo estuvo media hora en los tribunales, presentó un escrito ante el juez y luego se retiró.

Apenas después de salir, Cristina publicó en su cuenta de Twitter el texto que entregó a Ercolini. Lo tituló: “Existen por lo menos siete decisiones judiciales firmes que han analizado los mismos actos, en las cuales se descartó la existencia de cualquier tipo de ilícito”.

“Esta acusación es un disparate jurídico. No me pienso prestar a esta ficción de jueces que te leen tus derechos pero que luego no los aplican, lo mismo para los fiscales. No hay estado de derecho en la Argentina y quiero dejar constancia de esto en la causa”, añadió al pedir el sobreseimiento en la causa por lavado de dinero.

La ex presidente está acusada de lavar dinero proveniente de sobornos de contratistas de obra pública, como el empresario detenido Lázaro Báez, por medio de la simulación de alquileres de habitaciones de hotel por parte de la firma Hotesur.