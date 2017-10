Cristina dijo que el Gobierno quiere silenciar a la oposición

La ex presidente calificó como un “disparate jurídico” la causa en la que se la acusa de traición a la Patria. Presentó un escrito y se rehusó a responder preguntas. Negó haber cometido alguna conducta ilegal en la causa por el atentato contra la AMIA

La ex presidente y senadora electa Cristina Fernandez de Kirchner, calificó ayer como un “disparate jurídico” la causa en la que se la investiga por traición a la Patria por el supuesto encubrimiento de los iraníes que habrían realizado el atentado contra la AMIA.

A la salida de Comodoro Py, Cristina arremetió contra el Gobierno nacional y dijo que “la única traición a la patria es utilizar a un Poder Judicial para perseguir a los opositores”.

“El objetivo de la persecución es atemorizar a los dirigentes de la oposición para hacerla callar en el Parlamento”, aseguró la ex mandataria tras comparecer ante el juez Claudio Bonadio.

“Quieren un Parlamento sumiso, quieren que voten los que ellos quieren. Pero conmigo no lo van a lograr”, dijo la ex mandataria, quien habló desde un gazebo azul instalado a metros de los tribunales y agradeció a la militancia que la fue a apoyar.

“Yo estoy dispuesta a representar a los tres millones y medio de bonaerenses que se manifestaron contra el ajuste. Este objetivo de silenciar a la oposición tiene que ver con el ajuste”, dijo Cristina, quien no hizo referencia a la situación procesal del ex ministro Julio de Vido.

Con Bonadio

En el despacho del juez, la ex mandataria se negó a responder preguntas durante la indagatoria y presentó un escrito de 17 páginas en el que refutó la imputación en su contra. Además, hizo una declaración para fijar personalmente su posición frente a la acusación que se le formula.

Según trascendió, la ex presidente se cruzó con Bonadio durante unos diez minutos en el juzgado. Se saludaron y el magistrado se retiró, mientras Cristina continuó la declaración ante los secretarios judiciales.

En su escrito, la ex jefa de Estado negó “expresa y taxativamente haber cometido una conducta ilegal” con la firma del memorándum con Irán y fustigó al juez de la causa. “Dr. Bonadio, de usted no espero Justicia”, dice el texto.

“El Memorándum de Entendimiento fue la solución diplomática y pacífica por la que ambos países optaron para resolver la controversia y permitir que el Poder Judicial argentino pudiese llevar adelante las indagatorias requeridas para el necesario avance de la causa”, manifestó la ex presidente en el escrito.

“Se presionó así a Irán a aceptar una negociación”, expresó Cristina. Agregó que “se optó por una política internacional basada en la denuncia en los foros internacionales” y en “acotar las relaciones con Irán a la resolución pacífica de esta controversia”. “Y dicha política dio resultado, toda vez que Irán se avino por fin a entablar negociaciones para resolver el diferendo existente”, señaló.

La ex mandataria agregó que el memorándum está “dentro de las denominadas cuestiones políticas no justiciables”. Y resaltó que finalmente no se suscribió porque fue declarado inconstitucional.

“Debo consignar que Interpol fue consecuente con la posición argentina en cuanto a que las alertas rojas no resultaban afectadas por la suscripción del Memorándum “, resaltó Cristina.