Córdoba no responde por robo durante motín policial

Los jueces concluyeron que el Estado provincial no está en condiciones de garantizar que sus leyes no sean violadas ni que pueda neutralizar absolutamente la comisión de delitos

La Cámara Civil y Comercial de 8ª Nominación de Córdoba confirmó la sentencia de primera instancia que rechazó una demanda contra el Estado provincial cordobés por el saqueo de un comercio durante la protesta policial de 2013.

El tribunal sostuvo que el Estado no garantiza, ni puede hacerlo, que sus leyes no han de ser violadas, no pudiendo en ejercicio de su poder de policía neutralizar absolutamente la comisión de actos ilícitos.