Un promedio de 50 jóvenes está privado de la libertad bajo un concepto tutelar. La especialista advierte de que terminan desconociendo las razones y el tiempo que pasarán detenidos. Sancionar una nueva ley penal juvenil que no baje la edad de imputabilidad es una prioridad

Por Silvina Bazterrechea – sbazterrechea@comercioyjusticia.info

Desde que se conoció la intención del Gobierno nacional de reducir la edad de imputabilidad de los menores a 14 años, diferentes expertos salieron al cruce y se encendieron las luces de alarma sobre un tema que en forma recurrente vuelve a ponerse en la escena pública a raíz de algún hecho delictivo resonante que conmociona la sociedad. El mensaje a los ciudadanos siempre es el mismo: hay que reducir la inseguridad y los delitos que cometen los menores de edad, y esto sólo se logra con más cárcel, cada vez a más corta edad.

En Córdoba, Marysel Segovia es una reconocida luchadora por los derechos de la infancia y conoce de cerca lo que ocurre en la praxis judicial cuando de niños y adolescentes se trata. Comercio y Justicia dialogó con ella en una entrevista en la que fue contundente: bajar la edad de imputabilidad no servirá de nada.

- ¿Qué piensa sobre esta idea del gobierno de Macri de bajar la edad de imputabilidad?

-Tanto desde el Colectivo Nacional de Infancia como del Colectivo Cordobés por los Derechos del Niño tenemos siempre la misma posición: bajar la edad de imputabilidad no resuelve en absoluto el nivel de violencia y de inseguridad que hay en la comunidad. Si uno mira las estadísticas de los delitos que se cometen anualmente, no más de 3,5 % tiene como protagonistas a chicos menores de 18 años y, de ese porcentaje, a lo sumo 1% es por delitos graves.

Sí estamos de acuerdo -como lo sostiene Unicef y el Comité Internacional por los Derechos del Niño- con que hace falta sancionar una nueva ley de responsabilidad penal juvenil porque la que está vigente es de la época de la dictadura y no contempla un proceso con todas las garantías que tiene un adulto. Esto implica que hoy, por más que la edad de imputabilidad sea a partir de los 16, tenemos chicos presos desde los 12 ó 13 años, a quienes se los priva de la libertad siguiendo un concepto tutelar, esto es totalmente negativo; los chicos no terminan sabiendo por qué están presos y por cuánto tiempo. Argentina está en deuda y tiene que sancionar una nueva ley penal juvenil por la cual la privación de la libertad sea la última medida a tomar.

- Se compara a Argentina con otros países de la región en los que se bajó la edad de imputabilidad. ¿Qué resultado tuvo esa decisión en otros países?

- No se ha reducido la inseguridad en absoluto, más bien todo lo contrario.

- ¿Y por qué se insiste en este tema, entonces?

- Es una actitud demagógica y un planteo absurdo. Desde el Colectivo Cordobés nos invitaron a participar en agosto del año pasado en una mesa de diálogo convocada por el Ministerio de Justicia de la Nación, apoyada por Unicef, para pensar en una nueva ley penal juvenil, hubo mesas de trabajo y se habló el tema de la edad de imputabilidad. En las conclusiones surgió la idea de que hay que fortalecer el sistema de protección de derechos del niño y aplicar la privación de la libertad como la última medida. Y en esa mesa de diálogo, por consenso se concluyó en que no había que bajar la edad de imputabilidad, se lo dijo en voz alta, y es la opinión de gente que viene trabajando en el tema. Por lo tanto, a mí me sorprende que después de ese consenso, el Ministerio de Justicia, que convocó a esa mesa de diálogo, salga diciendo ahora algo totalmente diferente.

Pero esto no es todo: el 22 julio de 2015, el Consejo Federal de Niñez firmó un acta-compromiso por la que las provincias se comprometían a ir promoviendo un sistema penal juvenil más adecuado a los stándares internacionales y a no promover la baja de la edad de imputabilidad. Y como si esto fuera poco, en noviembre pasado la Sennaf -Nación- les entregó a las provincias un proyecto que habían elaborado, en el cual no se baja la edad de imputabilidad. O sea que está claro que los que están trabajando con los pibes no pueden creer que bajar la edad ayude en algo, sino más bien todo lo contrario.

- Según mencionó recién, hay varias provincias con menores de 16 años que están detenidos.

-¿Cuál es la situación hoy de los menores en Córdoba?

- Córdoba es una de las provincias con más chicos menores de 16 presos, hay unos 40 ó 50 chicos inimputables en esa situación. Son privados de la libertad bajo lo que se denomina un tratamiento tutelar por tiempo indeterminado, esto es urgente y necesita que se modifique. Se necesitan dispositivos fuertes, confiables, para que los jueces resuelvan otras medidas diferentes de la privación de la libertad, como puede ser la libertad asistida. Los chicos necesitan tener programas de capacitación en territorio que la Justicia luego supervise; hay varias cosas para hacer en ese sentido.

Si bien en nuestra provincia hay un montón de trabajos en los barrios, todos se hacen a pulmón, sin apoyo, sin aportes. El Estado tiene responsabilidad de mirar qué está pasando y ver cómo intervenir para disminuir el vínculo entre estos chicos y el delito. Cabe preguntarse por qué estos chicos de corta edad tienen acceso tan livianamente a las armas, al mercado de la droga, todos esos son síntomas de gran vulnerabilidad territorial.

Pero además de trabajar en la prevención hay que trabajar sobre lo que ocurre dentro de la institución donde son privados de la libertad, qué acceso a la capacitación y a la educación tienen los pibes que están ahí dentro, qué política tiene el Estado para que terminen el ciclo educativo y luego tengan una posibilidad de decidir no volver a caer en el delito.

Y reitero: los delitos cometidos por menores de 16 años son mínimos y si eso sucede tiene que ser una alarma para intervenir desde otro lugar. Qué persona cree que tras el encierro un joven saldrá en condiciones de reinsertarse en la sociedad.