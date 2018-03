Confirman cautelar que exime de pagar el impuesto a las Ganancias a la mayoría de los nuevos jueces

La Cámara en lo Contencioso-administrativo confirmó la medida cautelar que eximió de pagar el impuesto a las Ganancias a la mayoría de los nuevos jueces.

Los camaristas que firmaron el fallo fueron Jorge Alemany, Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani; este último, con una disidencia parcial porque entendió que la cautelar no puede tener un alcance general y solo puede afectar “al colectivo representado por la asociación accionante”, que es la Asociación de Magistrados, máxima agrupación de jueces del país. Un argumento central de la asociación fue que cobrarles el impuesto a quienes se encuentran trabajando en Tribunales y no lo pagaban vulnera el derecho a una remuneración justa e igualitaria, porque el nuevo juez terminaría cobrando menos que antes de ser designado, cuando sus nuevas funciones y mayores responsabilidades exigen que esa retribución sea mayor.

Con estos argumentos, la asociación pidió una “acción declarativa de certeza” porque sostuvo que esa no pudo haber sido la voluntad de la ley, dado que el resultado sería incoherente.

En paralelo con la acción declarativa, presentó la cautelar, concedida y confirmada ahora por la Justicia en lo Contencioso-administrativo.

Desde el Gobierno nacional adelantaron ya la decisión de apelar el fallo con lo cual es espera que sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación el tribunal que finalmente tenga que dirimir la cuestión.