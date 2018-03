Condenaron a Suárez a dos años y dos meses de prisión

Por unanimidad, el Tribunal entendió que existió el delito de coacción en contra de Dante Leguizamón, periodista de los SRT. El ex jefe de la Policía también fue inhabilitado por el mismo período para ejercer cargos públicos

En un fallo unánime, la Cámara 4ª del Crimen condenó ayer a dos años y dos meses de prisión al ex jefe de Policía de Córdoba Julio César Suárez, por el delito de coacción y lo inhabilitó por el mismo tiempo para ejercer cargos públicos.

La sentencia se escuchó en horas de la tarde y sorpendió a los presentes, ya que el fiscal de Cámara, Raúl Gualda, había solicitado la absolución del anterior jefe de la fuerza de seguridad.

Si bien Suárez no recibió una pena de prisión efectiva, el periodista de los Servicios de Radio y Televisión (SRT) Dante Leguizamón dijo sentirse conforme con el veredicto.

“Esta sentencia tiene un significado simbólico, los jueces están reafirmando la importancia de la libertad de expresión”, dijo Leguizamón, quien aclaró que hizo la denuncia pensando en “todos los periodistas” y la profesión. “Esto tiene que ver con no dejarnos avasallar”, subrayó.

En el mismo sentido, se pronunció el abogado representante de la querella, Claudio Orosz, quien calificó el fallo como “histórico”.

“Me produce mucho orgullo haber representado a Dante Leguizamón. Que un alto jefe de la policía haya sido condenado y por un tema de libertad de expresión, es histórico”, subrayó el letrado.

A su turno, el abogado Ernesto Gavier (padre) adelantó que casará la sentencia, una vez que se conozcan los fundamentos de los jueces, en 15 días.

Una frase ambigua

A primera hora, el fiscal de Cámara Raúl Gualda había solicitado la absolución de Suárez porque entendía que el dicho “si no venís a hablar conmigo, me voy a encargar de vos” no tenía gravedad ni expresaba el mal que pudiera ocasionarle a Leguizamón.

Para el funcionario judicial, si la amenaza hubiese sido en circunstancias en las que el ex jefe policial hubiera estado tranquilo, la situación podría haber sido diferente, pero al momento de sus dichos estaba “muy enojado y sacado”. En ningún momento valoró como agravante quién era la persona acusada de coacción y los dichos de los testigos, que en las audiencias dieron fe de la personalidad intimidante de Suárez.

En cambio, Orosz pidió tres años y medio de prisión para Suárez tras hacer abundante exposición de jurisprudencia, particularmente del Tribunal Superior de Justicia.

Los hechos

Los hechos juzgados ocurrieron el 15 de agosto de 2014 cuando, por la tarde, Leguizamón recibió un llamado telefónico de Suárez después de un par de posteos en la red social Twitter en los que advertía sobre posibles situaciones de represión en la barriada de Los Cortaderos

Momentos después y sin anuncio previo, se apersonó esa misma noche en Canal 10, pidiendo intervenir en el programa cuando en realidad era una emisión grabada.El acoso continuó con un tuit desde la cuenta oficial de la Policía y prosiguió con una llamada telefónica amenazante: “Me voy a encargar de vos”, le gritó al periodista.