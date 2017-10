Con todos los acusados comenzó el juicio a Boudou

El ex vicepresidente está acusado de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. Su defensa pidió la nulidad del juicio oral. Se leyó la lectura de la acusación y en la próxima audiencia podrían declarar los acusados, José Núñez Carmona y Alejandro Vandenbroele

El segundo juicio oral contra el ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou comenzó ayer en los tribunales de Comodoro Py.

El ex mandatario -acusado de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública por la venta de la ex Ciccone Calcográfica- llegó a las 9.20 a los Tribunales junto con su abogado Enrique Durañona. Sin hacer declaraciones, ingresó a la sala de Audiencias junto con el resto de los acusados -José María Núñez Carmona, Alejandro Vandenbroele, Rafael Resnick Brenner, Guido Forcieri y Nicolás Ciccone-.

Tras la lectura de la acusación, el debate -que, se estima, tendrá una duración de un año- pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes, luego de que la defensa de Boudou pidió la nulidad del juicio oral.

Mientras tanto, el Tribunal Oral Federal N°4 -integrado por Pablo Bertuzzi, María Gabriela López Iñíguez y Néstor Costabel- concedió una prórroga a las defensas de dos acusados para exponer las llamadas “cuestiones preliminares”. La semana próxima se expresarán estos planteos previos y será la oportunidad de Boudou y del resto de los acusados de declarar. Sobre esta cuestión hay gran expectativa. Por un lado, porque Vandenbroele estuvo hasta último momento negociando una declaración como arrepentido, que no se concretó. Y, por otro lado, porque en esta causa el único que se mantuvo hasta el momento sin declarar es Núñez Carmona, amigo de Boudou. Según la acusación, su papel es clave porque es quien puede unir a los Ciccone con el ex vicepresidente y la AFIP.

Minutos antes del comienzo del juicio, la defensora oficial de Vandenbroele, acusado de ser uno de los testaferros de Boudou, renunció.

Se espera que durante el debate pasen unos 80 testigos . Entre ellos están la ex esposa de Vandenbroele, Laura Muñoz, y la ex pareja de Boudou, Agustina Seguín.

La causa

Boudou fue procesado por haberse quedado con la ex Ciccone Calcográfica cuando era ministro de Economía. Para ello, Núñez Carmona y Vandenbroele habrían aparecido como intermediarios para comprar Ciccone y luego adjudicarse la impresión de billetes y boletas electorales. La pena por esos delitos puede llegar hasta 10 años de prisión.

Cabe recordar que el ex vicepresidente enfrentó en agosto último el primer juicio oral por las varias causas que se instruyen en su contra.

Lo acusaban por la falsificación de papeles de un auto para perjudicar económicamente a su ex esposa. Sin embargo, la Justicia lo sobreseyó por extinción por prescripción de la acción penal.