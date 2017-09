Comienzan alegatos en la “causa de los magistrados”

Hoy será el turno de la querella. Se espera que pida una pena no superior a los tres años de prisión. Están imputados el ex fiscal Antonio Cornejo, el ex juez Miguel Ángel Puga, el ex secretario penal Carlos Otero Álvarez y el ex defensor oficial Ricardo Haro

El juicio oral conocido como la “causa de los magistrados” se encamina a su final. Luego de más de un mes y medio de audiencias, para hoy está previsto que comience la lectura de los alegatos de las querellas, en la sede del Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF2) de Córdoba.

Harán las primeras exposiciones los abogados Patricia Chalup y Adriana Gentile, en representación de las querellas de Elba Inés Pucheta, Raquel Altamira, Virginia Arquiola, Luis Baronetto y Juan Miguel Ceballos. Se estima que solicitarán penas de entre 2 y 3 años, que no son de prisión efectiva debido a que los imputados no tienen antecedentes.

En este debate se juega la suerte de cuatro ex funcionarios judiciales: Antonio Cornejo (exfiscal federal), Miguel Ángel Puga (exjuez federal N° 2), Carlos Otero Álvarez (exsecretario Penal del Juzgado Federal N° 1) y Ricardo Haro (exdefensor oficial).

Se los imputa de delitos varios, entre ellos encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, lo que implica desde no investigar crímenes evidentes hasta aceptar como válidas las declaraciones obtenidas mediante torturas.

Luego de las declaración de las querellas, el TOF2 fijó para el 25 de este mes la fecha de alegatos de la Fiscalía; el 2 de octubre será el turno de las defensa.

“La causa maldita”

La causa de los magistrados fue también conocida como “la causa maldita”. Pasó por las manos de decenas de jueces, quienes adujeron relaciones de amistad o enemistad con los acusados que no les permitían asumirla.

Otero Álvarez fue denunciado -junto a su ex jefe, el juez Adolfo Zamboni Ledesma- en la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep) ya en 1984, por los sobrevivientes. Si no estuviese muerto, Zamboni estaría sentado también en el banquillo de los acusados.

El ex secretario Penal fue vocal en el primer juicio en que se condenó a Luciano Benjamín Menéndez, el 24 de julio de 2008.

Si bien las víctimas que son defendidas por los fiscales Carlos Gonella y Facundo Trotta suman 75, se destaca la responsabilidad que les cabe por el fusilamiento de 31 presos políticos -algunos de ellos a disposición de la Justica federal, o sea, de los imputados-, que fueron asesinados en falsas fugas durante el invierno de 1976. Son los mismos 31 fusilados por los que fueron condenados a prisión perpetua el dictador Jorge Rafael Videla y Menéndez.

Testimonios

Por el juicio declaró un total de 28 testigos. A lo largo de las las audiencias se escuchó a decenas de ex presos políticos, como Luis “Vitín” Baronetto, e, incluso a funcionarios judiciales que por aquellos años litigaban en tribunales, como por ejemplo del ex vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Rubio, y el actual ministro de Justicia de Córdoba, Luis Angulo.