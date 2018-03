Colegio de Abogados sesiona en el fuero de Familia y planea pedir la emergencia

Denuncia serios problemas edilicios y falta de recursos humanos. Asegura que sólo la mitad de los juzgados está funcionando, ya sea por carpeta médica o jubilación de sus magistrados titulares. “La situación es muy delicada”, advierte

El directorio del Colegio de Abogados de la ciudad de Córdoba sesionara hoy en el edificio de Tribunales de Familia a los fines de realizar una inspección ocular en el lugar. La intención es dejar constancia del funcionamiento de dicho tribunal, en lo que se refiere a la infraestructura y a los recursos humanos disponibles para atender a la alta demanda en el fuero.

Los reclamos son muchos. “Los abogados analizaremos la posibilidad de que se decrete la emergencia en el fuero de Familia”, adelantó a Comercio y Justicia Luciana Ulla, vocal del colegio.

Las falencias detectadas en el edificio de siete pisos de calle Tucumán, en la capital cordobesa, han sido reiteradamente denunciadas por los abogados. La solución llegó parcialmente y los problemas continúan. Por ejemplo, los ascensores tienen serios problemas de funcionamiento. Ulla recordó que la semana pasada dos letradas quedaron encerradas dentro del habitáculo y debieron ser rescatadas por personal policial.

El tema de las barandillas es otro de los viejos planteos. La letrada asegura que éstas siguen siendo muy riesgosas sobre todo “si tenemos en cuenta que este fuero es muy sensible y la gente viene muy alterada”.

Sólo tres jueces

Pero a los problemas edilicios se suma la falta de magistrados. Ulla asegura que sólo quedan tres jueces para atender a la innumerable cantidad de causas que llegan al fuero. “Hay un magistrada que se jubiló, otra que está con carpeta médica y la otra -la doctora Eslava- rindió un concurso y se irá a la Cámara”, explicó.

El problema mayor es que no hay orden de mérito vigente y, si bien la convocatoria para cubrir cargos en el fuero se abrió a fines del año pasado, aún no hay fecha de examen, con lo cual es de esperarse que la cobertura de estos cargos demore varios meses.

El Colegio de Abogados asegura que ha enviado varias notas al Tribunal Superior de Justicia explicando la situación que atraviesa el fuero, pero no se ha ofrecido respuesta ni solución alguna a la problemática.

Colapso

En la misma sintonía, Angélica Bustos, empleada y delegada de Familia, asegura que el fuero está al borde del colapso y que no se resuelve con agregar horas de trabajo a los empleados sino sumando más juzgados. “Nos agregaron una hora de atención que nosotros utilizábamos para organizar el trabajo, ya no lo podemos hacer, en los juzgados sumaron un prosecretario pero de nada sirve todo eso si no hay un juez que tome las audiencias”, destacó.

Bustos recordó que, pese a que la demanda ha crecido notablemente, la estructura sigue siendo prácticamente la misma. El fuero cuenta con seis asesorías letradas desde hace más de 20 años y sólo se sumaron dos juzgados en los últimos, que elevó la cantidad a un total de seis, subrayó.