Caso Maldonado: la CIDH confirmó que levantó la cautelar

La resolución del organismo tiene fecha del 13 pasado. El martes fue enviada al Estado argentino para su notificación y ayer se difundió a la prensa

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó el levantamiento de la medida cautelar a favor de Santiago Maldonado, al considerar que “quedó sin materia” luego del hallazgo del cuerpo del joven y su posterior identificación.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lamenta la muerte del señor Santiago Maldonado y en virtud del cambio de circunstancias considera que las medidas han quedado sin materia, no encontrándose presentes los requisitos de gravedad, urgencia y necesidad de prevenir un riesgo de daño irreparable, correspondiendo levantar las cautelares”, dice el texto de la resolución, que data del día 13 pasado, el martes fue enviada al Estado argentino para su notificación y ayer se difundió a la prensa.

No obstante, la CIDH instó al Estado a continuar la investigación y esclarecer las circunstancias relacionadas con la muerte de Maldonado y, de ser el caso, establecer responsabilidades. Ese pedido se basa en que la familia del artesano expresó la necesidad de que se avance en la pesquisa, ya que estima que el hallazgo del cuerpo no implica que lo ocurrido no sea un hecho atribuible al Estado.

La resolución lleva la firma del presidente de la comisión, Francisco José Eguiguren Praeli, de la segunda presidente, Esmeralda Arosemena de Troitiño, y del resto de sus miembros (Ernesto Vargas, Joel Hernández, Flávia Cristina Piovesan y Antonia Urrejola Noguera).

Cabe recordar que el 22 de agosto pasado, la CIDH otorgó cautelares a favor de Santiago Maldonado y le reclamó al Estado argentino medidas necesarias para determinar la situación y paradero del joven, con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal.

Durante la vigencia de aquéllas el Estado fue informando sobre las diferentes diligencias y rastrillajes que se iban concretando para dar con el paradero de Maldonado, hasta el hallazgo de sus restos en el río Chubut.

Luego de que se confirmó la identidad del cuerpo y de que se determinó que el joven murió ahogado, el Estado envió las conclusiones de la autopsia.

Fondo

El 22 de diciembre, el Estado nacional le pidió a la CIDH el levantamiento de la medida cautelar y argumentó que las críticas vertidas a la investigación penal por los solicitantes eran “cuestionamientos de fondo, eventualmente susceptibles de análisis en el marco de un procedimiento de petición individual”.

La comisión señaló que tomó nota de las diversas diligencias realizadas en la búsqueda del paradero de Maldonado y que consideraba que no había contradicción alguna en cuanto a que el cuerpo encontrado el 17 de octubre correspondía al de Santiago Maldonado.