AMIA: Zannini y Timerman apelaron su procesamiento

La defensa de Héctor Timerman pidió ayer la excarcelación del ex canciller por razones de salud en la causa por supuesto encubrimiento a los acusados iraníes por el atentado a la AMIA. Graciana Peñafort y Alejandro Rúa, los abogados del ex canciller, hicieron la presentación ante el juez federal Claudio Bonadio.

Timerman fue procesado el jueves pasado y Bonadio determinó el arresto -domiciliario- por supuesta traición a la patria en el caso en que se investiga la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.

“La prisión -aún domiciliaria- que se le ha dictado no puede mantenerse, puesto -amén de no contener una motivación suficiente- tampoco resulta necesaria ni absolutamente indispensable ni estrictamente proporcional”, consideró la defensa de Timerman.

“El excanciller está bajo tratamiento por una grave enfermedad y debe salir de su domicilio de manera habitual para tratarse, y hacer eventuales viajes a Nueva York”, sostuvieron sus abogados.

Sobre este pedido deberá pronunciarse el fiscal del caso, Eduardo Taiano, y, luego, resolverá Bonadio.

En el mismo sentido, el detenido exsecretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, apeló ayer su procesamiento con prisión preventiva y cuestionó por “nulo” y “arbitrario” el fallo del juez Bonadio.

El procesamiento se basa en “falsedades, consideraciones inexactas” y además está “signado por las más variadas contradicciones”, indicó el abogado Mariano Fragueiro Frías quien, además, le requirió a Bonadio que le conceda “urgente” el recurso y lo envíe a la Cámara.

“Es imposible administrar Justicia de cualquier manera”, agregó sobre la situación de Zannini, a quien el juez -indicó- llamó a indagatoria “artificiosamente”, sin un pedido previo de la fiscalía ni de ninguna de las partes del caso.