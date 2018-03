Alimentos: perdió un juicio y aduce que casos como el suyo no deben prescribir

La jueza argumentó que la demandante reclamó fuera de los plazos establecidos; ello así, porque el convenio entre las partes fue firmado en el año 2000 y accionó recién en 2014 en contra de su ex pareja. La actora deberá pagar costas por alrededor de 600 mil pesos

El Juzgado de Familia 76, a cargo de la magistrada Martha Gómez Alsina, condenó a una mujer a pagar alrededor de 600 mil pesos por las costas del juicio por alimentos que inició en el 2014 en contra de su ex pareja y padre de su hijo menor de edad.

La sentenciante argumentó que reclamó fuera de los plazos establecidos; ello así, porque el convenio original de alimentos entre las partes fue firmado en el año 2000 y Andrea Lupetti demandó recién en 2014 a Alejandro Fisscher.

Ahora, la actora denunció irregularidades y afirmó que casos como el que protagonizó no deben prescribir.

Según argumentó Lupetti, en el 2013 se hizo una mediación, pero como su ex pareja no se presentó, inició la demanda y presentó el pacto suscripto en el año 2000.

En ese sentido, indicó que la magistrada valoró que la causa debía tramitarse como incidente de aumento de cuota, porque ya había un convenio a cumplir. “Tanto la jueza como la defensora de Menores le dieron valor y lo citaron, pero cuando la otra parte debía presentarse a ratificar el contenido y reconocer su firma, el expediente misteriosamente desapareció del Juzgado”, adujo.

En tanto, Lupetti explicó que recién en 2015 sus abogados pudieron “reabrir la causa desaparecida” y precisó que, si bien pidieron alimentos provisorios en cuatro oportunidades, la juzgadora tardó tres años en resolver.

Además, sostuvo que Fisscher sólo deposita una parte de la prestación. “Debe una suma altísima, de la que jamás se ocupó, y cuando se presentó la liquidación que tenía que pagar pidió la prescripción de la causa por el transcurso del tiempo”, detalló, estimando que un convenio de alimentos pactado hasta la mayoría de edad no puede prescribir cuando el hijo aún es menor.

Ayer, los letrados de la mujer apelaron la sentencia. Además, presentaron una denuncia por el robo del expediente y agregaron que tomaron conocimiento de que Fisscher tiene dos hijos más con causas similares, uno en La Plata y otro en Quilmes.

Fisscher figura como monotributista con ingresos por 15 mil pesos, pero en un audio presentado ante la Justicia por Lupetti asegura ser socio de un country del partido bonaerense de Guernica.

Los patrocinantes de Lupetti aducen que el pago parcial y el convenio sobre alimentos atrasados constituyen un reconocimiento de la deuda que interrumpe la prescripción.

Además, estimaron que la sentencia en crisis pone en peligro la situación económica de su asistida.