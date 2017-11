Pymes del interior cordobés logran exportar y así “cambiar de visión”

A casi cinco años de su llegada a Córdoba, el programa que acompaña las pequeñas empresas en su salto al comercio exterior sigue sumando éxitos. Pero éstos no se limitan al envío de productos: también influyen en la estructura de las firmas

Por Javier De Pascuale – jdepascuale@comercioyjusticia.info

A casi cinco años del inicio de su implementación en la provincia de Córdoba, a partir de un acuerdo entre la agencia de promoción de las exportaciones ProCórdoba y la Fundación Banco Credicoop, el Programa DiverPymex sigue cosechando éxitos entre pymes del interior provincial, que no sólo logran llevar su producción a mercados internacionales sino que en el proceso mismo ganan una “nueva visión” empresarial que les permite pensar en nuevos negocios y poner manos a la obra.

“Ampliamos la visión empresarial y actualmente estamos desarrollando la imagen institucional con nueva página web y reformando las instalaciones para la recepción de clientes extranjeros”, relata Mauricio Praz, gerente comercial de Gyssa Agronegocios, empresa radicada en Sinsacate, en la salida desde Jesús María hacia Villa del Totoral, que se sumó hace pocos meses al programa.

Diverpymex busca mejorar el posicionamiento competitivo internacional de las pequeñas y medianas empresas, ayudándolas in company con técnicas novedosas que les permitan acceder a un universo mayor de mercados externos.

El programa tiene una duración de un año y consta de tres etapas: en la primera se realiza un diagnóstico exportador que incluye un plan de mejoras para la empresa; en la segunda, un plan de diversificación de mercados y armado de una agenda de contactos. Finalmente, la tercera etapa es comercial: se contacta con empresas interesadas y se realiza una cotización y envío de muestras. Durante el proceso de formación, ProCórdoba asigna un consultor que realiza un seguimiento personalizado por el que se transmite todo el know how. Al finalizar cada etapa del programa, se entrega un informe detallado de las actividades realizadas y los resultados obtenidos.

“Fue una buena experiencia que superó nuestras expectativas porque, además de concretar el negocio, registramos a Gyssa como empresa exportadora y nos interiorizamos sobre la documentación necesaria. Nuestro próximo objetivo es colocar un stand en la próxima edición de la feria para lograr mayor visibilidad y contactos”, amplió Praz, entusiasmado luego de participar en la feria Anuga 2017, en Alemania, escenario que le permitió cerrar los primeros acuerdos de exportación de la firma.

Una experiencia similar vivió Pronor SA, también dedicada a los agronegocios (alimento balanceado, nutrición animal), asentada en Villa del Totoral.

“Me parece muy importante que las pymes se sumen y transiten la capacitación que ofrece el programa; todo depende del compromiso y la actitud de la empresa frente a una posibilidad concreta de dar un salto a la exportación. Esto ayuda a la firma a tener estabilidad y sustentabilidad en el tiempo. Además, colabora con la estandarización de las normativas internas para la mejora de procesos y calidad de productos. Si nos medimos sólo con el mercado interno, corremos peligro de estancarnos”, afirma Ramiro Pereda, gerente General de la firma, luego de una buena experiencia con Diverpymex.

Resultado en parte de esa experiencia, la firma está desarrollando su comunicación digital y se enfoca en nuevos procesos de producción con el objetivo de abrir mercados en Latinoamérica y en algunos países como Sudáfrica, Canadá, Honduras y Filipinas, fuertes compradores de subproductos de la soja. La empresa ya está comercializando en Chile su producción de harina y aceites de soja.

Lo que distingue a este programa de otros es el desarrollo que ha logrado en lograr una matriz de selección de mercados con base en criterios de accesibilidad, potencial, experiencia previa y oportunidades descubiertas. Junto a un buen diagnóstico previo de la firma, asegura la llegada. A partir de allí, juegan la calidad y el precio.