“No hay ningún regreso del nazismo en Alemania”

“Nada que ver”, señala el analista internacional, Jorge Castro, para quien los resultados del domingo se relacionan con la crisis de los refugiados y la depresión económica del este alemán

Por Javier De Pascuale – jdepascuale@comercioyjusticia.info

“Nada que ver con el fenómeno nazi. Si hay un país en el mundo donde ha desaparecido el riesgo de regreso del nazismo, ése es Alemania”, señala Jorge Castro al periodismo vernáculo e internacional, que se cansó de titular sobre el supuesto regreso nazi a raíz de las elecciones de este domingo, cuando el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania superó 13% de los votos y se constituyó en tercera fuerza electoral.

El analista internacional y titular del Instituto de Pensamiento Estratégico subrayó ayer en diálogo con este periodista sobre las características diferenciales del nuevo momento político que vive la tercera potencial mundial, líder de la zona euro.

- ¿Cómo analiza el resultado de las elecciones en Alemania?

- Angela Merkel logró su cuarto mandato como cabeza del poder político en el gobierno federal y con esto va a ser la canciller de la historia de Alemania con mayor extensión en el cargo, superando a Helmut Kohl, quien fue su mentor y maestro, e incluso el récord previo de Bismarck, quien unificó Alemania en 1871.

- ¿Qué opina del avance de Alternativa para Alemania?

- Esta fuerza nace como expresión de rechazo a la crisis de refugiados que se produce en Europa en los últimos tres años, que se presenta como el más grande conflicto que ha experimentado la UE (Unión Europea) desde su fundación en la década del ’50 del siglo pasado, al punto que ha llegado a ser un conflicto de carácter social y cultural de extraordinaria envergadura.

Lo que pasa es que Merkel decidió hacer algo que ningún otro gobernante de la UE se atrevió a hacer: adopar una política activa de integración y de incorporación a la vida en su país de un millón y medio de refugiados sirios, en los últimos dos años.

- ¿Es parte del resurgir nacionalista en toda Europa?

- Bueno, la novedad específica que han tenido los resultados eleccionarios de este domingo en Alemania es que este país por primera vez adquirió los niveles europeos de arraigo de corrientes de derecha extrema, tal como ya existen en todos los países de la región. El caso de Francia es el más significativo, al punto tal que su candidata presidencial, Marine Le Pen, logró 34% de los votos al cargo nacional. La novedad entonces es que ahora aparece en Alemania este fenómeno que está presente en todo el conjunto de la UE, con esta fuerza que ya estaba presente en algunas regiones de Alemania y que ahora tiene presencia completa y representación parlamentaria.

- O sea que Alemania se adaptó al fenómeno…

-En realidad, Merkel tomó la iniciativa de extremar el fenómeno. Tomó una política activa de integrar a los refugiados. Hay un millón y medio de sirios ya presentes en la vida alemana, están estudiando alemán, están integrándose a su cultura, están sumándose a la fuerza de trabajo del país.

- ¿Podemos pensar en episodios de crisis social de enfrentamientos entre alemanes y refugiados, como vimos en Austria o Hungría?

- No, para nada. El resultado electoral tiene un anclaje territorial sobre todo en el este de Alemania, en los antiguos estados de la Alemania Oriental, controlada otrora por el régimen soviético. Estas regiones tienen economías depresivas y contractivas. Y es donde Alternativa para Alemania alcanza en el conjunto de estos Estados el segundo lugar en las elecciones, desplazando a la socialdemocracia o incluso imponiéndose como primera fuerza, como sucedió en Sajonia.

-Entonces, hay una Alemania a dos velocidades. Una pujante, que se puede dar el lujo de absorber masas de refugiados, y otra deprimida que rechaza esa posibilidad, votando alternativas antisistema…

-Es que esta fuerza no es antisistema. La calificación de neonazis responde a una necesidad de abreviación periodística. No son corrientes neonazis: responden a una situación que no es la Alemania de la década de 1930 sino a la de Alemania de 2015, la de la crisis de refugiados. No es lo mismo.

- Entonces no tienen relación con el nazismo

- Nada que ver con el fenómeno nazi. Si hay un país en el mundo donde ha desaparecido el riesgo de regreso del nazismo ese país es Alemania.

- ¿Cómo impacta en el mundo el resultado electoral?

- Alemania es la cabeza de la UE, de la zona euro. Es el país que encabeza, junto a EEUU y China, la nueva revolución industrial. Por lo cual el triunfo de Angela Merkel es el fortalecimiento de esta transformación.

- ¿Será un contrabalance a Donald Trump?

- No hay forma de contrabalancear a Donald Trump, cuando hablamos de un país de 82 millones de habitantes contra otro que lo supera tan ampliamente y es la primera economía del mundo.