Las cooperativas crean 10% del empleo en todo el mundo

Por Javier De Pascuale – jdepascuale@comercioyjusticia.info

En su segundo informe mundial “Cooperativas y Empleo”, la Organización Internacional de las Cooperativas de Producción Industrial, Artesanal y de Servicios (Cicopa) publicó una estimación actualizada -basándose en información de 156 países- que muestra que el empleo generado por las cooperativas, dentro de sus propias organizaciones y en su ámbito de influencia, llega a por lo menos 279,4 millones de personas en todo el mundo, lo que representa 9,46% del total de la población ocupada en el planeta.

Para Bruno Roelants, secretario General de Cicopa, “el empleo es uno de los aportes más importantes de las cooperativas a nivel mundial. Este informe demuestra que las personas vinculadas con las cooperativas constituyen una proporción suficientemente alta como para que sean consideradas un actor relevante para el logro de la Agenda 2030 de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas y para el debate mundial ‘Futuro del Trabajo’, que ha venido impulsando la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En otro orden, el propósito del estudio es mejorar la metodología y la calidad de las estadísticas cooperativas. Esto es particularmente oportuno si se considera que en 2018 tendrá lugar el próximo Congreso de Estadísticos del Trabajo. Las autoridades públicas y el propio movimiento cooperativo deberían prestar especial atención a este evento”.

Y precisó el informe: “A los efectos del presente informe, se recopilaron datos sobre 156 países. Éste es un número mucho más alto que los 74 países incluidos en el Informe Global 2014. En términos de información, se reclasificaron cooperativas debido a la información adicional que se obtuvo, que nos permitió corregir algunos errores del informe anterior. Además, hemos podido añadir más productores miembros, en particular de Asia y África”. Los casi 280 millones de personas empleadas por el sector en todo el mundo son 29,3 millones más que las relevadas en el Informe de 2014.

Adicionalmente, se actualizó una base de datos internacional sobre el sector de la economía social. Se contabilizaron 2,94 millones de cooperativas en todo el planeta, con 1.217.500 miembros. Estos números son todos superiores a los relevados hace tres años: se sumaron 300 mil cooperativas más con 175,7 millones de miembros.

En lo referente a los aspectos cualitativos, el informe también analiza los aportes concretos de las cooperativas al abordaje de los problemas relacionados con el trabajo y el empleo en la economía informal:

- Las personas que trabajan en la economía informal y se asocian a cooperativas de ahorro y crédito, de seguros mutuales, multiactivas o de consumo, tienen mayores facilidades para acceder al crédito, a la educación y la formación, a bienes y servicios asequibles para satisfacer sus necesidades básicas y a cierto nivel de protección social basada en la solidaridad y la ayuda mutua.

– Los productores y emprendedores por cuenta propia que se asocian a cooperativas de servicios obtienen acceso a varios servicios que les ayudan a conseguir economías de escala y un mayor poder de negociación.

– En el caso de los trabajadores autónomos y por cuenta propia, cuyo número ha crecido considerablemente en las últimas décadas, las cooperativas pueden ser utilizadas como una herramienta para organizarse en sindicatos u otras modalidades de organizaciones de membresía, aunque también pueden convertirse en modelos innovadores que les garanticen tanto flexibilidad como protección.

– Las cooperativas de trabajo asociado, como organizaciones que buscan proporcionar trabajo decente a sus socios-trabajadores, pueden ser una solución directa para la formalización del empleo informal.

Este último punto -la búsqueda de caminos para la reducción del trabajo “en negro”- es un tema de preocupación a escala global, puesto que está probado que el solo crecimiento económico no destierra este tipo de empleo no decente. Es allí donde entran a jugar formas innovativas del empleo, como las que se generan en la economía social y solidaria.

La 33ª asamblea de la OIT (conocida como OIT33) definió que el “trabajo decente” tiene cuatro pilares: generación de empleo, protección social, derechos laborales y diálogo social, y lo concibe como un indicador clave de desarrollo humano de una sociedad.

Es la razón por la cual las alarmantes estadísticas nacionales sobre trabajo no registrado (que alcanza en algunas regiones del país 41,5% de la población) permiten hablar de que Argentina sufre de una crisis de empleo que supone una crisis de su desarrollo humano.

Los déficit de trabajo decente se definen en el mundo como la ausencia de oportunidades de empleo suficientes para un empleo de calidad, la protección social inadecuada, la negación de los derechos y beneficios de los trabajadores y la exclusión del diálogo social. Por esto mismo, caminar hacia el trabajo decente es reducir las brechas en el empleo, mejorar los derechos en el trabajo, proporcionar protección y aumentar la voz de los trabajadores. Algunos de estos aspectos son solucionados por las propias cooperativas en su interior.

No obstante, el informe concluye afirmando que para que las cooperativas puedan demostrar todo el potencial de su aporte “son necesarios un entorno favorable para su desarrollo y un marco jurídico apropiado”; y que “el modelo cooperativo debería ser mejor explicado a los sindicatos, las organizaciones de base, las ONG y los gobiernos locales”.