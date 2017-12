La esclavitud no es una reliquia del pasado

Hace pocos días, un equipo periodístico reveló el negocio actual de la venta de esclavos en Libia, lo que demuestra que este flagelo persiste en pleno siglo XXI

La esclativud no es una reliquia del pasado sino una realidad muy presente. Así inicia su informe la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el marco del Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, que se conmemoró este sábado.

La servidumbre ha adquirido formas diferentes a lo largo de la historia. En la actualidad, persiste tanto en sus formas tradicionales como en otras nuevas modalidades.

Aunque no está definida en la ley, la esclavitud moderna se utiliza como un término general que abarca prácticas como el trabajo forzoso y el matrimonio forzado. Con ella, se hace referencia a situaciones de explotación que una persona no puede rechazar o abandonar debido a amenazas, violencia, coerción, engaño o abuso de poder. Si bien el trabajo infantil no entra en el término general de esclavitud moderna, normalmente se suele relacionar con ella.

Más de 40 millones de personas en todo el mundo son víctimas de la esclavitud moderna, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Las mujeres y las niñas se ven afectadas de manera desproporcionada por esta problemática, representando 71 por ciento del total, casi 29 millones. Del total de víctimas, 25% es niño, alrededor de 10 millones.

Hace pocos días, la cadena estadounidense CNN “destapó” el negocio actual de la venta de esclavos en Libia. Los hombres son vendidos por contrabandistas a 400 dólares. Un equipo de periodistas logró presenciar una subasta de esclavos, en la que los contrabandistas los vendieron en cuestión de minutos.

Ante esta situación, líderes de nueve países europeos y africanos junto a la Unión Africana (UA), Unión Europea (UE) y la ONU acordaron la semana pasada llevar a cabo “operaciones de evacuación de urgencia” en los próximos días para las migrantes víctimas de trata de seres humanos en Libia.

Esta inhumana problemática no es la única vinculada con esclavitud, también hay otras.

Trabajo forzoso

Se estima que unas 25 millones de personas estaban atrapadas en trabajo forzoso en un momento dado en 2016. De ellas, 16 millones eran víctimas de la explotación laboral forzada en el sector privado (trabajo doméstico, construcción y agricultura), alrededor de cinco millones eran víctimas de la explotación sexual forzada; y poco más de cuatro millones (16 por ciento del total), del trabajo forzoso impuesto por las autoridades del Estado. Las cifras las difundió la ONU.

Otras de las formas que develó el informes es la del matrimonio forzado. Se calcula que 15,4 millones de personas eran víctimas de un matrimonio forzado en 2016. De este total, 6,5 millones de casos ocurrieron en los últimos cinco años (2012-2016) y el resto, antes de este período pero las víctimas siguieron atrapadas en esa situación. Más de una tercera parte de todas las víctimas del matrimonio forzado era niño al momento del matrimonio, y casi todos de sexo femenino.

Trabajo infantil

Además, alrededor de 152 millones de niños están sujetos a trabajo infantil, de los cuales 88 millones son varones y 64 millones niñas.

El mayor número de niños de entre cinco y 17 años víctimas del trabajo infantil se encuentra en África (72,1 millones), seguida por Asia y el Pacífico (62 millones), las Américas (10,7 millones), Europa y Asia central (5,5 millones) y los Estados árabes (1,2 millón).

Aproximadamente una tercera parte de los niños de entre cinco y 14 años, en trabajo infantil, está fuera del sistema escolar, 38 por ciento de los niños de entre 5 y 14 años que realizan trabajos peligrosos y casi dos terceras partes de los que tienen entre 15 y 17 años trabajan más de 43 horas por semana.

“Estas estadísticas nos muestran que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que promueve el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, no podrán ser alcanzados a menos que se intensifiquen en forma drástica los esfuerzos para eliminar la esclavitud”, destacó el organismo internacional.

Fecha internacional

Cada 2 de diciembre se conmemora el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, fecha para sensibilizar, concientizar y llamar la atención, señalar que existe un problema sin resolver, un asunto importante y pendiente en las sociedades para que los gobiernos y los Estados actúen y tomen medidas o para que los ciudadanos así lo exijan a sus representantes en todo el mundo.