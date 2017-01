Ahora la tasa de ganancia disminuye por los costos de transferencia tecnológica e investigación y desarrollo, dice el economista holandés Wim Dierckxsens. A la larga, se tiene que cambiar la lógica de producción, advierte.

El reconocido experto holandés Wim Dierckxsens tuvo a su cargo la segunda conferencia magistral de la última Cumbre Cooperativa de las Américas, celebrada a fines del año pasado en Montevideo (Uruguay), en la que brindó un interesante panorama sobre los posibles escenarios económicos y geopolíticos mundiales esperables para los próximos años, los que en su opinión expresan la transición hacia una nueva racionalidad económica.

Dierckxsens es economista y sociólogo, holandés de nacimiento pero latinoamericano por adopción, después de 40 años de residencia en nuestro continente.

Con una trayectoria que comienza con un doctorado en Ciencias Sociales en su país natal, siguiendo por su trabajo en Naciones Unidas, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y que culmina hoy en la dirección de la Maestría en Política Económica de la Universidad Nacional, en Costa Rica, Dierckxsens se ha convertido en un analista especializado en crisis globales

Fue cofundador de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política (Sepla) y de la Universidad Global para la Sustentabilidad (Global U). Es presidente de la Junta Directiva del DEI en Costa Rica, miembro del Foro Mundial de Alternativas y Coordinador del Observatorio Internacional de la Crisis.

Su visión sobre el escenario económico y geopolítico esperable para los próximos años marcó la agenda de actividades de la IV Cumbre Cooperativa de los Américas. Afirmó en ese foro que la economía mundial actual, capitalista y neoliberal, atraviesa una crisis que es mucho más profunda que otras crisis coyunturales e incluso estructurales que ha enfrentado en el pasado.

La actual podría caracterizarse como una crisis sistémica terminal que, necesariamente, llevará a una transición hacia otra economía. ¿Cuál? Realmente no lo sabemos, aunque hay pistas en la realidad que muestran algunas facetas de esa nueva economía.

Dice este experto que en las últimas décadas han surgido nuevos paradigmas como el desarrollo sostenible, la lucha contra el cambio climático y a favor de la ecología, pero agregó que, a la larga, “esos términos siempre se terminan cooptando” y se vuelve a caer en la misma fórmula de siempre: la búsqueda de un crecimiento económico que deje ganancias, un modelo que, según su opinión, tiene límites que se están viendo muy claramente en estos días.

“Hoy, el mundo no está creciendo. Por el contrario, estamos en una depresión, que es una recesión prolongada y generalizada”, destacó, a lo que agregó que “solo habrá desarrollo sostenible cuando las cosas tengan más vida útil y cuando las necesidades sean definidas desde el sujeto y sobre todo desde el sujeto colectivo y no desde el consumidor individual”, una tarea en la que señaló que el cooperativismo tiene mucho para aportar porque, por su propia esencia, atiende mucho más al sujeto colectivo que al sujeto individual, lo que “muestra una veta que deberíamos explorar”.

Según Dierckxsens, la explicación de lo que está ocurriendo puede encontrarse en que la lógica del mantenimiento y la maximización de las ganancias del capital depende, en buena medida, de que los bienes tengan una vida útil acotada. Una práctica que tiene límites ecológicos (como la escasez de los recursos naturales y las consecuencias del aumento de la contaminación, por ejemplo), que han sido muy divulgados y debatidos, pero con otras consecuencias no conocidas sobre la tasa de ganancia.

“Cuando se acorta la vida media de un producto es necesario transferirle cada vez más tecnología. Se reducen los costos laborales de producción, con la mecanización y la robotización, pero el costo de transferencia tecnológica aumenta en progresión geométrica, lo que genera que la tasa de ganancia termine cayendo”, explicó. Dierckxsens argumentó que ésta es una realidad que comenzó a manifestarse en los años 50 del siglo pasado y que continúa hasta el día de hoy, en lo que aparenta ser una tendencia irreversible.

Sin embargo, el capital no quiere reconocer esta realidad, sosteniendo que la tasa de ganancia no se reduce por el aumento del costo de la transferencia tecnológica y de la inversión necesaria en materia de investigación y desarrollo, sino que interpreta el fenómeno con la tesis neoliberal tradicional que ubica el origen del problema en el elevado costo de la fuerza de trabajo. Como consecuencia de esta interpretación, el capital tiende a irse de los países centrales hacia los países periféricos en la búsqueda de mayores tasas de ganancia. Según el experto, un camino que no es sostenible, por la tendencia creciente del costo laboral, como se ha verificado en China.

Allí es donde visualiza la oportunidad de generar una “nueva economía”, una nueva alternativa diferente a las anteriores, que se defina en función del sujeto colectivo.

Según Dierckxsens, “se está vislumbrando una transición histórica, aunque todavía llevará un tiempo en concretarse: el camino hacia una economía en que los productos tengan mayor vida útil y con crecimiento negativo, aunque no en todos los lugares y sectores, sino en aquellos donde más ha penetrado el consumismo”.

De acuerdo con el experto, lejos de lo que puede pensarse, este crecimiento negativo puede generar más bienestar. Los problemas que enfrenta el mundo no van a poder solucionarse “hasta que no se invierta la lógica, hasta que no dejemos de pensar en términos de los sujetos individuales y empecemos a hacerlo en términos del sujeto colectivo”, afirmó. Dierckxsens cerró su participación sosteniendo que “cuánto más vida tengan los productos y cuánto más colectivo sea el sujeto en función del cual se definen las necesidades, mucho menos tendremos que producir para tener un mayor bienestar y para poder satisfacer las necesidades de todos y devolver la vida a la madre naturaleza”.