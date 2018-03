Confirmaron el anticipo de Comercio y Justicia: vuelven las AFJP

Por Javier De Pascuale - jdepascuale@comercioyjusticia.info

El sistema de seguridad social vigente hasta ahora en Argentina cambiará drásticamente de aquí a los próximos dos años. La reforma probablemente vaya realizándose en forma gradual, aunque no se descarta un proyecto de ley antes de 2019 que establezca límites al actual sistema previsional de reparto e incorpore nuevamente en el régimen a compañías privadas de seguros de pensión.

Así lo anticipábamos desde este mismo espacio el pasado 5 de diciembre, cuando Javier Pretto, titular de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, le confirmaba el dato a este periodista. En esa ocasión, Pretto señaló: “el sistema de seguridad social debe ser mirado en forma integral y así deben ser las soluciones. Está en crisis en todo el mundo, necesita nuevas soluciones y en un plazo de dos años esperamos lograr el consenso para se den”.

Y abundó: “Lo que se está planteando es repensar el sistema previsional a fondo. Nos debemos un debate de cómo vamos a hacer para incorporar los trabajadores ‘en negro’ pero además cómo hacer para tener un régimen sustentable en el tiempo, sostenible”.

Consideró en su oportunidad el legislador, en referencia a la porción de trabajadores “en negro” que no realiza aportes al sistema y que se estima en 38% de la población económicamente activa del país, que si se logra que otros actores contribuyan al sistema, esa solución llegará “antes”.

Lo anticipábamos en diciembre y se confirmó este fin de semana cuando se hizo pública la convocatoria del Ministerio de Trabajo a un grupo de especialistas previsionales para que redacten, a puertas cerradas, un nuevo código previsional para presentarlo ante el Congreso en 2019. Bernabé Lino Chirinos, Lilia Maffei de Borghi y Félix Loñ, los abogados contratados por Jorge Triaca, se basan en tres pilares para “sanear” la caja: el recorte del déficit jubilatorio, el aumento de la edad y la vuelta del ahorro personal no solidario.

El modelo perseguido es el español, en el que la capitalización privada se suma al sistema de reparto. Es lo que precisó el secretario de Seguridad Social de la cartera laboral, Juan Carlos Paulucci, en una entrevista publicada el fin de semana. La propuesta que se cocina en el Gobierno abrirá la posibilidad a aportes “voluntarios de capitalización, privados, complementarios de la jubilación estatal contributiva”, aunque analizan que puedan adicionarse al régimen de reparto.

Consultado sobre las entidades que buscarían captar ese ahorro, Paulucci abrió un paraguas que incluye las AFJP: “Organizaciones sin fines de lucro, como mutuales, fundaciones, sindicatos, cajas profesionales. En general, en Europa existe este tipo de entidades, especialmente mutuales, que brindan este servicio y otros vinculados con las prestaciones de la seguridad social”.

De hecho, los principios de la reforma ya fueron establecidos en la ley de ajuste previsional votada en los últimos días del año pasado, que le permitirá este año al Gobierno ahorrarse miles de millones de pesos en jubilaciones futuras.

El punto es que el proyecto votado por la mayoría de los congresistas aclaró en sus considerandos que aspira a una reforma integral del sistema.

Sobre el regreso de las aseguradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP), el titular de la bancada del PRO en Diputados había admitido ante Comercio y Justicia en diciembre que era posible, ya que se estaban analizando todas las posibilidades y las alternativas. “Lo que sí se requiere es que sea una apuesta de todas las fuerzas políticas. No estamos excluyendo ninguna posibilidad pero lo cierto es que hay que lograr soluciones de fondo a la crisis previsional y para eso se requiere un análisis a conciencia de cómo hacemos para que sea viable el sistema a futuro”, destacó, lo que incluye que trabajadores activos registrados, otros no registrados e incluso ya jubilados tengan la opción de realizar aportes a un seguro privado de ahorro de pensión.

Cabe la pregunta ¿quiénes van a ahorrar?, a partir de lo cual Paulucci ensayó ahora: “La gente que tiene mejor capacidad de ahorro, con un aliciente fiscal que se verá en su momento. Pero necesariamente no tiene que ser de capitalización, donde cada persona tiene una cuenta personal. Puede ser de reparto, con parámetros definidos de cómo se distribuyen entre los jubilados los ingresos de los aportes voluntarios, menos los gastos de funcionamiento”, detalló el número dos del Ministerio de Trabajo.

Para el periodista Ezequiel Orlando, “la capitalización individual margina y culpa al 30% de los empleados que hoy no aporta a la Anses porque sus empleadores deciden mantenerlos ‘en negro’, además de a todas aquellas personas que realizan trabajo no remunerado para mantener sus hogares”.

“Pero se tornan un camino razonable si el Gobierno continúa con la desfinanciación de la Anses, al flexibilizar aún más los controles, aumentar las especulaciones financieras y operaciones offshore (como pretendió el organismo con el memorando con Qatar). Pero las AFJP no les brindan un mejor futuro a todos los trabajadores”, señaló.

En esa línea, Paulucci realizó una aclaración fundamental: “El universo que decide realizar este aporte voluntario es reducido”.