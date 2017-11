Confirmada la explosión, aumenta el desaliento

El vocero de la Armada, capitán Enrique Balbi, informó ayer que aún no se logró ubicar al desaparecido submarino “ARA San Juan”, buscado intensamente en la zona donde se produjo una explosión ocho días atrás.

Balbi informó que seis buques se encuentran realizando un “barrido del fondo” en la zona del mar Argentino donde se registró la explosión. Del operativo en ese sector participan también tres aeronaves, mientras que tres destructores y una corbeta rastrillan un área cercana. Al respecto, Balbi dijo que las condiciones climáticas permitieron el patrullado marítimo pese a los pronósticos meteorológicos desalentadores.

Durante una nueva conferencia de prensa en el Edificio Libertad en el barrio de Retiro, Balbi comentó ayer en la tarde que la Armada “posee la información de toda la operación para cuando se requiera con total transparencia”. Por otra parte, el vocero de la fuerza subrayó que la búsqueda de la nave “se cumplió en tiempo y forma” al señalar que “se siguieron los protocolos internos homologados internacionalmente”. Al ser consultado por el paradero de los 44 tripulantes Balbi se limitó a decir: “Hasta que no tengamos una evidencia certera de la ubicación del submarino, no podemos concluir en una afirmación contundente”.

El operativo de búsqueda y rescate dispuesto por la Armada es apoyado por al menos 12 países. La búsqueda del ARA San Juan se inició el miércoles pasado luego de la última comunicación recibida desde el submarino, en la que informaba una avería en sus baterías y que emprendía regreso hacia su base en Mar del Plata, luego de haber partido desde Ushuaia.

En tanto, el desaliento creció ayer entre los familiares de los tripulantes, luego de que se conoció el dato de la explosión.