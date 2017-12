UPC: primeros 367 egresados con títulos de validez nacional

Córdoba suma nuevos profesionales licenciados en Arte y Gestión Cultural, en Psicomotricidad, en Diseño, en Educación Física y en Psicopedagogía. Recibirán certificados del Ministerio de Educación de la Nación. En 2018, la casa de altos estudios hará hincapié en la regionalización en el interior

La Universidad Provincial de Córdoba (UPC) ya cuenta con los primeros 367 egresados con títulos de grado de validez nacional. Hoy será el acto de colación de grados, en el que 221 de ellos recibirán sus diplomas certificados por el Ministerio de Educación de la Nación.

Por la mañana se entregarán 47 títulos de la Facultad de Arte y Diseño a licenciados en Arte y Gestión Cultural y 69 de la Facultad de Educación y Salud, a licenciados en Psicomotricidad.

Por la tarde se entregarán 26 diplomas a licenciados en Diseño; 13, a licenciados en Educación Física, y 66, a licenciados en Psicopedagogía.

En el marco de este nuevo paso de la universidad, la rectora Raquel Krawchik explicó a Comercio y Justicia que hoy participarán del acto varias cohortes ya que hubo un período de transición en el traspaso de nivel terciario a nivel universitario. Hubo egresados que tuvieron que aguardar durante un tiempo su título expedido por la cartera nacional.

Cabe recordar que la actual universidad absorbió a ocho escuelas preexistentes. La actual Facultad de Arte y Diseño se integró con las escuelas superiores de Artes Aplicadas Lino E. Spilimbergo; de Bellas Artes José Figueroa Alcorta; de Cerámica Fernando Arranz e Integral de Teatro Roberto Arlt y Conservatorio Superior de Música Félix T. Garzón.

La actual Facultad de Educación y Salud está integrada por el Instituto de Educación Superior Domingo Cabred y el Instituto Provincial de Educación Física (Ipef).

Finalmente, la Escuela Superior de Turismo y Hotelería Marcelo Montes Pacheco conforma la facultad de Turismo y Ambiente.

Auge de carreras no tradicionales

“Las elecciones de las nuevas camadas de jóvenes que quieren cursar un estudio superior ya no están atados a las carreras tradicionales; ellos buscan formación en campos académicos y profesionales artísticos, de educación física y de educación. En este último campo, por ejemplo, ha crecido el interés por la carrera de Pedagogía social”, describió Krawchik.

Finalmente, subrayó que -para el año que viene- la universidad hará hincapié en uno de sus objetivos, el de la regionalización, creciendo en propuestas en el interior de la provincia.

“Estamos realizando distintos proyectos en la provincia, como por ejemplo, desarrollar Gestión Ambiental en localidad de La Cumbrecita. Los profesores van a los lugares, interactúan con la comunidad, dictan clases en el lugar, y otra parte son clases a distancia. La modalidad es semipresencial”, destacó.

Asimismo, recordó que la universidad no está financiada por Nación sino por el estado provincial y busca cumplir sus propios objetivos en consonancia con los intereses y necesidades de Córdoba.