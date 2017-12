Un nuevo instituto estudiará e investigará el derecho del trabajo

Dos temas serán el eje principal en esta primera etapa: reforma laboral nacional y reforma procesal en la materia en la órbita provincial. Generarán producción jurídica, dictámenes y capacitaciones. El Colegio de Abogados de Córdoba presenta mañana el espacio que será dirigido por Jorge Sappia

El Colegio de Abogados de Córdoba inaugurará mañana el Instituto de Derecho del Trabajo, un nuevo espacio que pretende jerarquizar el estudio e investigación en materia laboral.

La iniciativa es impulsada por el presidente de la Sala de Derecho Procesal del Trabajo, Marcelo Echenique, quien precisó a Comercio y Justicia que tanto la sala que dirige como la de Derecho Laboral y Colectivo funcionarán bajo esta nueva órbita. En una primera instancia, ya tienen dos desafíos bien marcados: el estudio de la reforma laboral en el ámbito nacional y la reforma procesal del derecho del trabajo en la provincia.

“En el instituto produciremos contenido jurídico para la comunidad, haremos dictámenes técnicos, organizaremos charlas, seminarios, distintos tipos de capacitaciones. También brindaremos dictámenes de uso interno institucional o a solicitud de otros actores sociales. Además, elaboraremos anteproyectos de reformas procesales”, enumeró Echenique.

El instituto llevará el nombre del fallecido abogado laboralista Luis Artemio Reinaudi, a quien se le rendirá homenaje por su comprometida carrera académica y profesional.

La dirección del flamante espacio estará a cargo de Jorge Sappia, ex secretario de Trabajo de la Nación y ex ministro de Trabajo de Córdoba.

El letrado brindará mañana una charla-debate abierta sobre “Proyecto de Ley de Reforma Laboral”. Será a partir de las 17, en el Auditorio del primer piso de la sede del colegio (Duarte Quirós 571).

La entrada es libre pero con inscripción previa ya que el cupo es limitado. Están convocados a participar todos los matriculados interesados en actualizarse en la temática.

La reforma

Cabe recordar que el borrador de reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional encendió luces de alerta de distintos sectores.

El mes pasado, en pleno debate de la reforma que dio a conocer el Ejecutivo, Sappia criticó el anteproyecto original: “Me parece un retroceso porque, además, está disminuyendo la protección contra el despido arbitrario -que es un mandato constitucional- y esto no debería ser considerado”.

Por otra parte, había expuesto su disconformidad con la creación de un Fondo de Cese Laboral Sectorial que se proponía crear el Gobierno para costear los montos correspondientes a las indemnizaciones por la cobertura en materia de preaviso y despido sin causa. Este sistema podría reemplazar a la indemnización habitual.

“No podemos soportar que se sugiera reemplazar la indemnización por despido por un fondo de cese laboral y darle al trabajador una plena incertidumbre sobre su futuro laboral y sobre su posibilidad de seguir siendo empleado. Me parece que no es así, esto amerita un debate en serio”, advirtió Sappia en esa oportunidad.