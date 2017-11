Médicos analizan y buscan consenso sobre parto respetado

La modalidad contempla las decisiones sobre dónde, cómo y con quién parir. El Consejo de Médicos y la Asociación de Tocoginecólogos buscan formarse en esta tendencia que crece. Advierten de la importancia de contemplar medidas para evitar riesgos a la madre y al bebé

El parto respetado refiere a una modalidad de atención que contempla el respeto a los derechos de los padres e hijos por nacer, valora el mundo afectivo y emocional de sus protagonistas, considera los deseos y necesidades de las mujeres o parejas, otorgándoles la libertad para tomar decisiones sobre dónde, cómo y con quién parir.

Esta tendencia gana cada vez más terreno en la sociedad y, por ello, se convierte en materia de debate y formación en los profesionales de la salud.

En este contexto, el Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba (CMPC) -junto a la Asociación de Tocoginecólogos de Córdoba- propone a los galenos y profesionales vinculados tratar “los límites y las incumbencias de los partos respetados”. Así lo adelantó a Comercio y Justicia Andrés De León, vicepresidente del CMPC, quien abrirá este sábado la jornada debate sobre parto respetado.

“Existe una ola para tener el parto en el domicilio, en el agua; desde el punta de vista médico, por más que sea un acto fisiológico, es un acto médico”, sostuvo De León.

Al respecto, señaló que es importante evitar muertes de niños y madres por no tomar las adecuadas medidas para socorrerlos, cuando no se dan las condiciones adecuadas tanto previo al parto como en el momento mismo de dar a luz. En este sentido, relató como ejemplos el seguimiento de la tensión de la madre al momento del parto y las condiciones de asepsia en los lugares donde nacen los bebés, entre otros.

Al mismo tiempo, sostuvo que “hay personas que tienen perfecto estado de salud y podrían afrontar partos en lugares menos hospitalarios”, aunque advirtió que es necesario el acompañamiento de médicos cuando se opta por nacimientos en el hogar. Ello para prevenir casos que puedan complicarse a la hora del parto propiamente dicho.

Además, explicó que es importante respetar a las mujeres en su elección pero, a veces, determinadas opciones no son compatibles con una situación saludable. Para graficar, sostuvo que a veces un médico debe realizar un corte a nivel de la vagina para evitar un desgarro cuando no hay suficiente dilatación y el médico considera que la cabeza del bebé puede llegar a desgarrar esa zona de la mujer. Esto suele ser interpretado por algunas madres como una situación violenta, pero señaló que es algo que suele ser necesario hacer para que no corran riesgo ni la madre ni el bebé.

Finalmente, señaló que un parto humanizado es aquel que se realiza con respeto y cariño al paciente.

Disertantes

En la jornada disertarán los médicos Carlos Mercado y Raúl Audenino, quienes cuentan con experiencia en el ámbito hospitalario público y son miembros del Comité de Contralor del CMPC.

Luego, el médico Miguel Couly hablará sobre la Ley de Parto Respetado. Analizará aspectos legales y sus consecuencias del contrato civil.

“La intención es que los médicos y profesionales de la salud nos pongamos de acuerdo en pautas a ser respetadas por todos”, dijo Couly.

La actividad es gratuita y se desarrollará, de 9 a 12, en la sede del colegio, Mendoza 251.