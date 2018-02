La reforma previsional obliga a actualizarse sobre sus impactos

El nuevo cálculo de la movilidad, el detalle del sistema jubilatorio vigente y sus incidencias macro y microeconómicas serán parte de una jornada especial el próximo viernes 16 de marzo. Con una mirada interdisciplinaria, dos especialistas brindarán conocimientos claves en la materia

Por Carolina Klepp - cklepp@comercioyjusticia.info

Los impactos y las perspectivas de la reciente Reforma Previsional serán ejes de una jornada que se realizará el viernes 16 de marzo, organizada por Comercio y Justicia Capacitaciones y Fundación Graduados. Los cambios introducidos, el análisis del sistema jubilatorio vigente, su impacto macro y microeconómico, serán parte de una capacitación que está en la agenda de los profesionales. El abogado previsionalista Daniel Medah y el economista Marcelo Capello abrirán el año con un tema que requiere actualización en 2018. Antes, brindaron un adelanto.

“Por causas demográficas y del mercado laboral, la discusión sobre la previsión social seguirá siendo importante en el futuro, de modo que conviene siempre estar actualizado al respecto. Como profesionales prestadores de servicios en la materia, como funcionarios de gobierno que están involucrados en la temática o finalmente como individuos que dependerán en el futuro de una jubilación o seguro privado. La mayor esperanza de vida, la automatización del trabajo, la importancia de los trabajadores por cuenta propia, entre otros factores, dificultarán el financiamiento de la seguridad social a futuro, por ende es un tema que requerirá mucho estudio y debate”, sostuvo Capello.

Para Medah, la importancia de esta capacitación gira en torno a la dinámica que hoy tiene el derecho previsional “y al constante avasallamiento que toda la clase pasiva tiene desde hace muchísimos años”. Afirmó: “Lo importante es tener un conocimiento cabal de cuáles son las reformas en esta materia tan dinámica para poder de esa manera defender los derechos de los abuelos”.

El eje de la movilidad

El letrado subrayó que el principal punto que ha cambiado es la forma del cálculo de la movilidad “Ahora se maneja a través de la inflación en un 70% y con un 30% por el aumento de salarios. La ley anterior tomaba mucho en cuenta todo lo relacionado con los aumentos de la recaudación previsional y de la recaudación en general, cuestiones que habían favorecido mucho a todos los jubilados a lo largo de los nueve años de aplicación de esa normativa. Ahora la movilidad cambia, y en lugar de tomar dos aumentos al año toma cuatro al año. El impacto inmediato hace que en este primer aumento se va a dar un 5,71% al tomar nada más que tres meses para el cálculo, en lugar de lo que ya se había vaticinado que iba a estar en alrededor de un 13%-14% de aumento si éste se daba de manera semestral”, diferenció.

Para Medah, “se provoca un perjuicio inmediato a todos los jubilados que van a tener un aumento para este primer trimestre (para los meses de marzo, abril y mayo) que va a ser muy inferior al que estaba previsto de acuerdo a la vieja fórmula previsional”.

A su turno, Capello señaló que con el cambio en la fórmula de movilidad los haberes aumentarán menos que con la fórmula anterior cuando la economía esté en expansión, pero más que con la fórmula anterior cuando la economía esté en recesión. “Dado que para 2018 inicialmente se esperaba una expansión de la economía, entonces con la nueva fórmula se le ganaría a la inflación, pero la actualización será menor que con la vieja fórmula. Ahora que en 2018 no está tan claro lo que pasará con la actividad económica, por cambios en la economía internacional y por los efectos de la sequía sobre la producción agropecuaria, la diferencia entre la actualización con a vieja o nueva fórmula, resultará menor”.

Después de la aprobación de la reforma, las consultas son permanentes y los profesionales están optando por distintas modalidades, algunos plantean algún tipo de recurso legal y otros consideran esperar a marzo, cuando se produzcan los primeros desfases en los aumentos que tenía previstos la vieja fórmula como para hacer los reclamos administrativos.

El abogado advirtió que habrá que esperar a futuro para saber qué determinará la Cámara de Seguridad Social, y casi con certeza la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para saber si el mencionado desfase que se produce inicialmente se puede considerar inconstitucional y que, de esa manera, los reclamos de los jubilados tengan buen eco.

Agregó: “Nadie sabe como va a ser la fórmula a futuro porque todavía no se ha puesto en práctica, no se puede saber si la inflación puede ir más o menos acorde a lo que era el aumento de la recaudación general, pero lo que sí tenemos como certeza es que en lo inmediato hay una necesidad de tratar de recomponer el haber con lo que venía siendo la anterior ley porque prácticamente el período se encontraba devengado. Entonces, hay muchas posibilidades de que los jubilados puedan ganar un reclamo inicial que seguramente se irá acumulando a través del tiempo con cada aumento. Creo que la litigiosidad se va a generar seguro”.

Mirada interdisciplinaria

Finalmente, Capello recalcó que además del texto de la ley, para realizar prospectiva sobre lo que será el sistema previsional y los haberes en el futuro, hay que indagar sobre las proyecciones demográficas, laborales y económicas, dado que se trata de aspectos todos que impactan sobre la previsión social. Consideró que conviene revisar la experiencia internacional, auscultar hacia d{onde van las reformas más recientes en los sistemas de pensiones en el mundo.

En tanto, Medah dijo que el sistema de previsión y seguridad social está ligado íntimamente con la situación económica y lo que demanda en la actualidad la seguridad social de la Argentina como gasto público.

“Un análisis relacionado entre los que somos especialistas en el tema previsional estrictamente, con la parte económica, es fundamental”, concluyó.