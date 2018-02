Turismo en el exterior, autos y viviendas cortaron la racha alcista del consumo minorista

Las ventas de comercios pyme se retrajeron 1% interanual en el primer mes del año, según el brelevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Los rubros más afectados por la baja fueron calzados, bijouterie y textil.

El incremento del turismo argentino en países del exterior, el patentamiento récord de vehículos cero kilómetro y la toma de créditos destinados a viviendas fueron los principales factores que cortaron la racha alcista para los comercios pyme, que se venía registrando desde los últimos meses del año pasado, según indicó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en su último relevamiento difundido ayer.

Según la entidad, la venta minorista en enero se contrajo 1% interanual, medida a precios constante en todo el país, teniendo como base un estudio realizado en dos mil locales de todo el territorio nacional.

“El comienzo del año tuvo un mes irregular para los comercios que sintieron la fuga de turistas al exterior y la mayor demanda de autos y viviendas. Eso resintió el consumo corriente”, confirmó Fabián Tarrío, presidente de CAME.

“En enero, 45,1% de los comercios consultados tuvieron caídas interanuales en sus ventas, 39,9% registró aumentos y 15% se mantuvo sin cambios”, indicó la entidad en un comunicado.

“A su vez, de los 19 rubros relevados, 14 disminuyeron, 4 crecieron y 1 continuó sin cambios (electrodomésticos y artículos electrónicos). Los ramos en alza fueron juguetería y librerías, materiales para la construcción, farmacias y neumáticos”, precisó.

En tanto, agregó CAME, “los negocios cercanos a las fronteras con Paraguay siguieron muy afectados por el declive de ventas ya que muchas familias cruzaron a comprar, especialmente indumentaria, calzados, lencería y electrónicos. No así con Chile, donde los precios a enero presentaban más similitudes con los argentinos”.

“Los locales lanzaron muchas ofertas y descuentos para atraer público y resultaron buenas estrategias en algunos casos. Pero no todos tuvieron resto financiero para sostener el ritmo de los descuentos”, especificó la entidad que agrupa a las medianas y pequeñas empresas de Argentina.

Rubros

En enero pasado, los rubros más afectados por la retracción fueron calzados (-3,4%), bijouterie (-2,8%) y textil blanco (-2,3%).

En tanto, en jugueterías, librerías y rodados, las ventas subieron 1,7%. “Hubo buena demanda por reyes, pero después el consumo se apagó y se mantuvo en general muy similar al año pasado”, indicó CAME.

En indumentaria, la comercialización bajó 1,5% interanual en enero. “Hubo muchas liquidaciones y los comercios debieron adecuarse a eso o de lo contrario tener poca salida”, precisó la entidad.

En alimentos y bebidas las ventas declinaron 1,2%. “Después de las fiestas el consumo se aplacó. Incidió, otra vez, la buena temporada turística donde hubo más desplazamiento de ventas hacia restaurantes y bares. En los almacenes, se buscaron primeras marcas pero aquellas con mejores precios. En las carnicerías, se llevaron los cortes más baratos”, precisó CAME.

Evolución

Según los datos proporcionados por la confederación, el consumo minorista en el país registró datos positivos interanuales en el último trimestre de 2017, luego de casi dos años de comportamientos negativos.

Así, en octubre pasado el incremento en comparación con igual mes de 2016 fue de 1,6%; en noviembre se alcanzó una suba interanual de apenas 0,4%; y en diciembre – consecuencia de la estacionalidad que suponen las fiestas de fin de año- la recuperación respecto de igual período del 2016 fue de 1,1%.

No obstante, los datos correspondientes a enero pasado cortan con la tendencia positiva que se venían registrando aunque todavía no se puede indicar un retroceso consolidado, debido a la estacionalidad que suponen las vacaciones de verano, ya que las familias destinan gran parte de sus gastos a los servicios en general.