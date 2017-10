Tezanos: el GNC “tiene futuro” y “es rentable” para los expendedores

El ex interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), David Tezanos, consideró que el Gas Natural Comprimido (GNC) es un combustible que “tiene futuro”, cuyo consumo “debería aumentar” en tanto se sostenga la brecha con los combustibles líquidos.

En ese marco, dijo que el negocio para los expendedores “mantiene su rentabilidad” aunque abogó por que los empresarios del sector “busquen mayor eficiencia” para sostener sus ganancias.

Tezanos habló con Comercio y Justicia en el marco de su visita a Córdoba invitado por la Federación de Expendedores de Combustibles (Fecac) para disertar sobre la situación energética en general y las perspectivas por delante.

En ese marco, el referente negó que la política del Gobierno nacional apunte a desincentivar ese combustible. “Es falso que se busque desde el Gobierno una política contraria al GNC. De hecho, la estrategia apunta a consolidar la producción de gas a través de yacimientos convencionales, por caso el último anuncio de inversión de Tecpetrol y también con proyectos no convencionales, como Vaca Muerta”, recordó, aunque admitió que hasta ahora la producción de gas viene en declive.

Con todo, aseguró que no es intención del Gobierno incentivar la exportación del insumo ante un eventual excedente antes que destinarlo al GNC.

La estrategia es manufacturarlo en el país mediante sus diferentes formas y destinarlo a distintos frentes.

En cuanto a los precios del gas en general, Tezanos estimó que el sendero de precios que dispuso el Ministerio de Energía a aplicar hasta 2019 puede incluso resultar elevado frente a los movimientos del mercado.

“El Gobierno fijó un valor en función de los precios de importación pero ahora que se normalizó el Enargas, una vez que se avance en la interacción con las empresas, es probable que los valores que el mercado termine convalidando sean inferiores a ese sendero de precios original”, argumentó. Finalmente, destacó la decisión del Gobierno de avanzar en la diversificación de la matriz energética, por ejempl mediante el incentivo de las energías renovables cuya segunda ronda licitatoria se concretará esta semana.