Se crearon 268 mil puestos y el salario real mejoró 3% en 2017

El informe detalló que, del total, 192.200 se generaron en el ámbito privado, 38.500 en el sector público y 37.300 se registraron como monotributistas sociales. También se informó que, por cada diez trabajadores que se sumaron al sector privado, se incorporaron dos al público entre enero y octubre pasado

El empleo registrado creció 2,2% durante 2017 con la incorporación de 268 mil trabajadores -192.200 en el ámbito privado, 38.500 en el sector público y 37.300 monotributistas sociales-, según informó ayer el Ministerio de Trabajo de la Nación.

Las cifras fueron suministrada por la Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios Laborales de la cartera de Trabajo, a cargo de José Anchorena, que contabilizó 12.370.000 trabajadores registrados en diciembre, con un crecimiento de 26.800 en relación con noviembre.

Sobre la situación y evolución del trabajo asalariado privado, la mencionada subsecretaría indicó que en diciembre pasado se contabilizaron 6,28 millones de trabajadores, 10.800 más que el mes anterior, mientras que en la medición interanual el aumento fue de 81.600 puestos.

En tanto, el salario promedio se incrementó en 25,2% respecto a diciembre de 2016, al alcanzar $31.065.

De acuerdo con las estadísticas difundidas ayer, el salario real promedio aumentó tres por ciento.

Al respecto, el funcionario indicó: “Apuntamos a un doble objetivo en 2018: que el salario real se mantenga pero también a quitarle inflación a la economía”.

Según datos del Ministerio de Trabajo, por cada diez trabajadores que se sumaron al sector privado hubo 15 en el ámbito público en los períodos 2012-2015, relación que bajó a 12 en 2016 y descendió a dos entre enero y octubre de este año.

“Sigue creciendo el empleo. Las políticas macro y micro están funcionando en cuanto al crecimiento de la actividad y el empleo pero hay que hacer más, no nos podemos quedar con esto y es ahí donde entra en juego la importancia de ir haciendo modificaciones en lo laboral”, dijo Anchorena al presentar el informe.

“La respuesta no puede ser simplemente rechazar un reordenamiento laboral y no proponer nada a cambio, es necesario que se genere el debate sobre cuáles son las políticas. El empleo registrado está creciendo pero todavía hay una parte importante de trabajadores no registrados y part time que quieren trabajar más”, dijo.

Asimismo, aseguró que es importante avanzar en “cambios marginales, que sean graduales pero con una claridad de visión hacia dónde ir”.

Confió en que al ritmo actual los “asalariados registrados se dupliquen y sumen 130 mil más en 2018 si se mantiene el ritmo de 11 mil mensual” y agregó: “Tenemos que poner énfasis como sociedad para que este número sea mayor, más cercano a 15 mil, 20 mil mensual para incluir a las personas que están fuera del mercado”.