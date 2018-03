Hubo críticas de los intendentes y Schiaretti va a la justicia por el conflicto del reparto

Dijo que hará una presentación para que resuelva sobre el tema. No obstante, a última hora se conoció una convocatoria de la Mesa Provincia-Municipios que buscaría una salida política. Previamente, Cambiemos intimó al Gobierno a redistribuir los fondos, bajo reserva de acciones judiciales. Según Mestre, sólo en el primer bimestre se “escamotearon” $263,3 millones

El conflicto por el reparto de fondos entre la Provincia y los municipios alcanzó ayer su pico de tensión luego de que los intendentes de Cambiemos denunciaron que el Gobierno provincial retuvo de manera indebida 263,3 millones de pesos en el primer bimestre. En ese marco, intimaron a la Provincia a que en 15 días distribuya esos recursos, reservándose la posibilidad de iniciar acciones legales.

Conocido el emplazamiento, el gobernador Juan Schiaretti anticipó que acudirá a la justicia “para que determine quién tiene la razón” respecto al tema.

No obstante, ya entrada la noche, se conoció que el Gobierno convocó para el jueves 5 de abril a una reunión de la Mesa Provincia-Municipios.

El llamado pareció poner paños fríos a una escalada que ayer llegó a límites nunca antes alcanzados.

Por lo pronto, a media mañana, los intendentes y jefes comunales de Cambiemos anunciaron una presentación formal para que la Provincia distribuya fondos que, según interpretan, retiene de manera indebida.

El intendente Ramón Mestre, en representación de los radicales, y su par Oscar Tamis, de la ciudad de Oliva, como referente de los jefes comunales del PRO, interpusieron un reclamo administrativo en el que intiman al gobernador Schiaretti “para que en el plazo de 15 días el Gobierno de la Provincia a través del Ministerio de Finanzas proceda a distribuir entre los Municipios y Comunas de Córdoba y conforme los índices de coparticipación que a cada uno de ellos le corresponde, la suma de $263.334.220 en concepto del porcentaje del 20% de los fondos derivados de coparticipación federal que fueran percibidos por la Provincia y omitido por ésta coparticipar a los Municipios y Comunas durante los meses de enero y febrero de 2018”.

Ese monto, señala el documento, no incluye las cifras derivadas de los fondos específicos que la Provincia percibe con el impuesto Inmobiliario e Ingresos Brutos y que tampoco coparticipa, denuncian.

El punto cuarto del documento, intima asimismo al Gobierno “para que se proceda a la convocatoria de la Unidad de Trabajo Provincia-Municipios y Comunas a los fines del tratamiento de la deuda que por los ítems antes indicados la Provincia mantiene”.

Anoche, ese tema había quedado resuelto a tenor de la convocatoria informada por la Provincia.

Finalmente, el texto advierte respecto de la posibilidad de acudir a la justicia para dirimir las diferencias.

Tanto Mestre como Tamis reclamaron abiertamente que el gobernador los reciba para avanzar en una definición sobre el tema.

Aducen que el Acuerdo Fiscal firmado entre la Nación y las provincias le permitió a Córdoba acceder a fondos que debería coparticipar y que, sin embargo, no lo hace.

“Nosotros solamente queremos dialogar con el gobernador, no queremos que haya un emperador, queremos sinceramente diálogo”, señaló Mestre quien denunció a Schiaretti por “escamotear” los recursos de los municipios.

La respuesta de Schiaretti

El tenor que alcanzó el conflicto generó bien entrada la tarde una respuesta del Gobernador, quien hasta aquí se había mantenido al margen y evitado responder de manera directa.

“Nuestro Gobierno jamas se va a pelear con nadie, tampoco va a entrar en riña, y va a responder a provocaciones, simplemente va a aplicar la ley”, dijo Schiaretti en un mensaje grabado tras participar de un acto en el interior.

“Por eso, dijo, frente al planteo que hicieron hoy (por ayer) los intendentes de Cambiemos, el Gobierno provincial va a acudir a la justicia para que determine quién tiene la razón, y nosotros estamos convencidos de que toda la razón nos asiste, porque hay un Pacto Fiscal que es ley nacional y también es ley en la Provincia de Córdoba que así lo avala”, aseguró.

“Ademas, completó, en las 23 provincias (que firmaron el Acuerdo) estos fondos los administra el gobierno provincial para hacer obras publicas, nunca para que se paguen sueldos, por eso estamos convencidos de que la justicia nos va a dar la razón y a ella acudiremos”, dijo.

Con todo, según pudo conocer Comercio y Justicia, la Provincia prepara en una primera instancia una respuesta administrativa a los planteos de los municipios de Cambiemos.

El tema será debatido el jueves de la semana próxima en la Mesa Provincia-Municipios.

El reclamo no es nuevo aunque los municipios opositores en la Provincia esperaban consolidar un bimestre completo para reclamar fondos específicos como en este caso.

La discusión está planteada respecto a un artículo del Pacto Fiscal referido al reparto del impuesto a las Ganancias.

De hecho, este medio informó días atrás que hay una presentación de la Provincia de Corrientes ante la Comisión Federal de Impuestos para que dictamine sobre cómo debe procederse con esos recursos, esto es si son o no coparticipables con los municipios.

En rigor, hasta ahora, la gran mayoría de las provincias no lo está coparticipando.