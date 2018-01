Schiaretti pagó $14 mil millones pero la deuda pública se triplicó

Asumió con un pasivo de $15.122,2 millones. Dos años después, llegó a $45.250,7 millones -aunque ahora es más alto por la suba del dólar-. Incidieron varias causas: devaluación, importantes vencimientos y toma de nuevos pasivos. La Provincia insiste en que el quebranto está calzado. Aún tiene “ahorro” de más de US$800 millones en Letras del Tesoro

Por Alfredo Flury - aflury@comercioyjusticia.info

La administración del gobernador Juan Schiaretti canceló deuda, desde su asunción en diciembre de 2015 y hasta el cierre de 2017, por 13.948,9 millones de pesos.

Sin embargo, en ese mismo período el pasivo provincial pasó de 15.122,2 millones de pesos a 45.250,7 millones de pesos, en ambos casos al 30 de noviembre de 2015 y 2017, respectivamente. Asimismo, medido respecto de los ingresos totales de la Provincia, el ratio de la deuda desmejoró, según admite la Provincia, aunque con un impacto menor.

Los datos recabados por Comercio y Justicia de la web oficial de Finanzas tienen diferentes explicaciones que ayudan a entender la contundencia de los números.

En primer término, hubo una fuerte incidencia del tipo de cambio respecto del pasivo pero también una política de endeudamiento que traccionó el rojo al alza, fondeo que, en todos los casos, fue a obra pública o a mejorar el perfil de vencimientos -aclara la Provincia-.

En cuanto al pago de amortizaciones e intereses, Schiaretti debió afrontar, sólo el año pasado, pasivos por más de 10 mil millones de pesos.

En rigor, fue en parte “víctima” de su propia deuda. Es que los pagos correspondieron al Boncor 2017 que se emitieron al cierre de su anterior gestión.

El combo ayuda a entender cómo habiendo cancelado casi tantos fondos que los que debía al momento de asumir el 10 de diciembre de 2015, hoy la deuda haya aumentado 219 por ciento.

Vencimientos

Por el lado del pago de deuda, según datos oficiales, la gestión de Schiaretti canceló en total 13.948,9 millones de pesos.

Esas erogaciones fueron de casi 3.500 millones de pesos en 2016 y de 10.437 millones de pesos el año pasado. La mayor parte del pasivo pagado se explica por las amortizaciones de los Boncor 2017 en sus tres series, que fueron emitidos durante la primera gestión de Schiaretti. Esos títulos en dólares, o bajo la modalidad dollar linked, pagaban una tasa promedio de 11,5% y amortizaban íntegramente al cierre, esto es el año pasado.

Deuda en alza

No obstante haber cancelado tamaña cifra, la deuda subió de manera exponencial.

En primer término, impactó la devaluación aplicada por el Gobierno de Mauricio Macri a poco de asumir. De hecho, el rojo provincial pasó de 15.122,2 millones de pesos en noviembre de 2015 a 18.505,9 millones de pesos el mes siguiente, sólo por influencia del tipo de cambio que, previo a la asunción de Macri, se ubicaba en 9,68 pesos.

De todas formas, el dólar, después de la fuerte suba de aquellos días, se estabilizó y, de hecho, en la perspectiva hasta el 30 de noviembre último -fecha cuando fue calculada la deuda oficial informada-, creció muy por debajo de la inflación del mismo período.

En todo caso, el fortísimo incremento del pasivo debe buscarse a partir de las sucesivas emisiones de deuda que concretó la Provincia desde entonces.

Concretamente, luego de la salida de la Nación del default, no sólo el gobierno de Macri sino buena parte de las provincias salieron a colocar bonos en el mercado externo y también el doméstico. Schiaretti no fue la excepción.

De hecho, desde junio de 2016, la Provincia colocó cinco títulos en el mercado, además de tomar fondeo de bancos extranjeros, organismos multilaterales y fondos de inversión, estos últimos aún no reflejados de lleno en los datos de la deuda.

Respecto a los títulos, el primero fue por 725 millones de dólares, luego otros dos por 150 millones de dólares cada uno (éstos, en el mercado doméstico) y otro a comienzos de año por 510 millones de dólares, al que se suma ahora el emitido a fines de junio pasado por 450 millones de dólares.

Si bien parte de esos bonos fueron a cancelar el vencimiento del Boncor 2017, la mayoría de los frecursos obtenidos fue a obra pública.

Así, la composición de la deuda pasó de 65,4 por ciento en dólares a 94,6 por ciento nominada en esa divisa, al 30 de noviembre pasado.

El valor del dólar de ayer, que sigue en torno a 19 pesos, volverá a pegar de lleno en el pasivo toda vez que al momento de valuarse, al cierre de noviembre último, el dólar se ubicaba en 17,68 pesos por unidad.

La Provincia insiste en que el pasivo está ciertamente calzado respecto al flujo de ingresos. De hecho, para este año, el programa financiero incluye emisiones por hasta 20 mil millones de pesos, que podrían ampliarse para eventualmente cancelar deuda.

Al mismo tiempo, recordó que hay más de 800 millones de dólares en colocaciones a plazo con interés (Letes) para preservar el valor de los fondos hasta que se lo requiera el flujo necesario según el avance de obra.