Schiaretti espera definiciones por reparto de tributos y Caja

Con el proyecto de Presupuesto nacional aún sin tratamiento, necesita precisiones para saber con qué recursos reales contará en 2018. La cumbre con mandatarios a la que convocará el Presidente despejaría incógnitas. Mientras, el martes habrá otra reunión por los fondos previsionales, otro frente abierto y sin resolución

El gobernador Juan Schiaretti y, en rigor, el resto de los mandatarios provinciales, espera definiciones del Gobierno nacional sobre políticas claves en materia de recursos para saber con mayor precisión con qué fondos reales contará en 2018 más allá de los datos que figuren en el proyecto de Presupuesto nacional enviado al Congreso pero aún sin tratamiento.

En tanto, también espera una definición concreta en las próximas horas sobre los recursos que enviará a la Caja de Jubilaciones por el déficit de este año y cuyo cálculo será la base para el fondeo que cubrirá el próximo ejercicio.

Parte de esas incógnitas comenzarán a develarse en la reunión que el presidente Mauricio Macri prometió a los gobernadores, lo que según había trascendido días atrás, ocurriría este viernes. Sin embargo, ayer, el jefe de Estado no le puso fecha aunque sí dijo que será inminente.

El encuentro no tiene un temario específico. Con todo, no es difícil imaginarlo.

Hay una agenda pendiente que involucra a los estados subnacionales y, en rigor, también a los municipios.

De hecho, ayer, Macri, en rueda de prensa posterior a las elecciones del domingo, dijo que en ese encuentro,también se convocará a los intendentes de las principales ciudades. Y fue más allá . Anticipó que la convocatoria también incluirá a gremios y demás sectores.

Con todo, se descuenta que el primer encuentro incluirá a los mandatarios provinciales.

Si bien Cambiemos logró mejorar su participación en el Congreso, no tiene mayoría en ninguna de las Cámaras y necesita negociar temas claves, por ejemplo, con los gobernadores y sus representantes en el legislativo.

El proyecto de Presupuesto y los fondos que incluye para cada distrito, la prórroga del impuesto al Cheque y la reforma tributaria que enviará al Congreso, serán temas que seguramente planteará Macri.

Estrechamente vinculado a ese último proyecto, un nuevo esquema de distribución de fondos entre Nación y provincias surge ineludible en la discusión.

En esa línea, una determinación sobre el futuro del denominado Fondo del Conurbano Bonaerense, hoy al aguardo de un fallo de la Corte Suprema tras un planteo de la gobernadora de esa provincia, María Eugenia Vidal, es de particular interés de todas las provincias. Por lo pronto, Schiaretti enviará a la Legislatura en los próximos 15 días un proyecto de Presupuesto, Código Tributario y Ley Impositiva para 2018 sin cambios estructurales en materia de ingresos, esto es en el esquema tributario vigente.

En el medio, el gobernador espera una definición de la Nación sobre el financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones. Una determinación de ese tipo está pendiente desde hace días, por no decir meses.

Según datos a los que tuvo acceso Comercio y Justicia, en las últimas horas hubo nuevos pedidos de aclaraciones sobre los números enviados por la Provincia a la Nación.

Schiaretti reclama unos siete mil millones de pesos por ese concepto sólo para este año, cifra que difícilmente la Nación haya a convalidar.

El martes 31 de este mes, habrá una nueva reunión entre los ministros de Finanzas de las 13 provincias con cajas no transferidas y autoridades del Ministerio del Interior.

La Provincia espera una pronta decisión sobre el tema. El cálculo que se termine convalidando, será base para los números de los años siguientes, de ahí la atención del Gobierno provincial sobre ese eje.

Mientras, la Nación volvió a enviar 117 millones de pesos mensuales a cuenta, mientras concluye los números finales.