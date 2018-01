Salarios de agentes cordobeses subieron hasta 44,5% desde 2010

Se trata del aumento en términos reales comparado con el alza de precios en el mismo período. El caso extremo fue el de un cabo con 5 años de antigüedad, cuya remuneración se incrementó 834% desde diciembre de 2009 frente al 577% del IPC en el mismo período. Por el contrario, una enfermera profesional “ganó” apenas 9,3% más. Los ejemplos tomados son acotados, en función de los datos que publica la Provincia en la web. Por Alfredo Flury – aflury@comercioyjusticia.info

Los salarios de los empleados públicos provinciales aumentaron, en general, por encima de la inflación en los últimos ocho años, y ocurrieron casos extremos de mejora de hasta 44,5 por ciento, a valores constantes, para un cabo de la Policía -escalafón de Seguridad- con cinco años de antigüedad.

La conclusión sirve de contexto en el marco del inicio de una nueva ronda de paritarias no sólo en el sector público provincial sino en general en todas las ramas de actividad y frente a un escenario en el que la inflación sigue elevada, pese a la desaceleración respecto al año anterior.

Los datos elaborados por Comercio y Justicia surgen de la escala salarial oficial difundida por el Ministerio de Finanzas para determinados escalafones de la Administración Pública Provincial desde diciembre de 2009 hasta julio de 2017.

A esas cifras les impactó un extra de 8 por ciento producto de la aplicación de la cláusula gatillo que la Provincia activó en la segunda mitad del año pasado, por de la inflación.

En cuanto al Índice de Precios al Consumidor (IPC) aplicado para cotejar la evolución real de los salarios, se tomaron diferentes indicadores según el período.

Así, para el cálculo de la evolución de la inflación se eligió, desde diciembre de 2009 a diciembre de 2010, un IPC promedio de nueve provincias, desde entonces y hasta junio de 2013, la denominada Inflación Congreso, y desde esa fecha hasta ahora el IPC que mide la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia.

Si se tomaran sólo datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la mejora real de los salarios hubiese sido muy superior a la calculada con los parámetros de precios aquí referenciados, toda vez que las cifras del organismo estadístico nacional fueron “irrisorias” durante buena parte del período considerado.

Los datos de inflación que se tomen son claves para saber la evolución real de los sueldos.

En ese marco, según el análisis bajo los parámetros mencionados y empalmando las series, los precios acumulados desde diciembre de 2010 a diciembre pasado muestran un aumento de 577,27 por ciento.

En tanto, los haberes de los agentes públicos considerados -escalafones General, Salud y Seguridad- crecieron en todos los casos por encima de la inflación. Sin embargo, la mejora fue ciertamente dispar.

Los más y los menos

Sin datos completos de la serie para tomar como referencia también a los docentes o a los empleados judiciales, por ejemplo, la comparación se realizó en función de los datos completos desde diciembre de 2009 para determinados casos testigos de cada escalafón informado.

En ese marco, el que mejor desempeño registró fue el Escalafón Seguridad, concretamente un cabo con cinco años de antigüedad en la Policía, quien en diciembre de 2009 tenía un sueldo neto de 2.589,53 pesos. En julio pasado (último dato oficial disponible), ese haber de bolsillo llegó a 22.390,8 pesos.

Si a ese monto se le agrega el 8 por ciento extra -el plus que se les abonó a los agentes bajo las órbitas del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) y de la Unión de Educadores de la Provincia (UEPC) para totalizar 27 por ciento de aumento en el año-, el haber de referencia llega a 24.181,2 pesos, esto es 834 por ciento más que lo percibido en diciembre de 2009.

Con una inflación que en el mismo período fue de 577,27 por ciento, la mejora real en el salario de ese uniformado llegó a 44,5 por ciento.

La situación fue igualmente buena, aunque no al extremo, para un agente con un año de antigüedad cuyo sueldo pasó de 2.496,98 pesos a 22.786,9 pesos luego de proyectarle la incidencia del plus de la segunda etapa del año. La suba fue de 812 por ciento.

En tanto, para un comisario inspector con 20 años de antigüedad, el haber llegó a 53.264,5 pesos, 754,2 por ciento más que en 2009. La mejora real fue de 30,6 por ciento.

En el caso del escalafón General, un administrativo categoría 6 con 15 años de antigüedad pasó de 2.246,77 a 18.147,2 pesos -siempre como salario neto y con la proyección del aumento por cláusula gatillo-. La suba fue de 707,96 por ciento en términos nominales y de 22,7 por ciento a valores constantes.

Por su parte, un jefe de división categoría 9 con 15 años de antigüedad cobró, luego de la suba de diciembre, 30.008,8 pesos netos, 756,8 por ciento más que ocho años atrás.

El escalafón de Salud fue el que mayor disparidad incluye dentro de los cargos testigos informados.

Por ejemplo, el que menor aumento recibió fue el de una enfermera profesional categoría 6 con 10 años de antigüedad y 35 horas de carga horaria. En diciembre de 2009 cobraba 2.871,8 pesos netos en tanto que, si se le aplicó la cláusula gatillo como al resto de los agentes, el mes pasado habrá percibido 20.996,3 pesos. El aumento es de 631,3 por ciento pero, en términos reales, de sólo 9,38 por ciento.

Diferente fue el caso de un médico asistente categoría 5 con 10 años de antigüedad. Su salario neto trepó hasta 27.792,7 pesos, 770,1 por ciento más que ocho años atrás.

Finalmente, un jefe de servicio categoría 11 con 10 años de antigüedad cobró 45.945,3 pesos, 776,1 por ciento por encima de diciembre de 2009. En términos reales, la mejora fue de 34,48 por ciento.

Es muy posible que haya cargos de estos mismos escalafones o de otros que hayan obtenido mejoras superiores o -eventualmente- menores y que, en estos últimos casos, hayan quedado por debajo de la inflación. Con todo, ese dato no puede obtenerse a partir de la información disponible, al menos por esa vía.

En todo caso, los cargos considerados parecen indicar que, en promedio, la mejora salarial fue superior a la inflación en el período de referencia.

Por lo demás, hay diferentes puntos anexos a considerar.

Por ejemplo, el período que se toma para la lectura no es un dato menor pero en este caso el año base es el que figura en la web oficial. No hay datos previos, al menos con ese desglose. Probablemente una serie más extendida muestre una variación diferente.

El otro aspecto se vincula con los escalonamientos de las subas. Aquí se hizo un análisis “punta a punta”. Sin embargo, los aumentos otorgados fueron siempre escalonados al igual que la inflación. Un análisis más detallado permitiría descubrir que, en muchos casos, las subas se adelantaron a la inflación final y en otros fue a la inversa: las mejoras llegaron por detrás de la suba de precios, todos temas que inciden en el poder adquisitivo coyuntural de los salarios.