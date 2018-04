Home > Economía > Residuos: LUSA y Cotreco mejor posicionadas, pero aún no se define la licitación

Si bien la actual prestataria de la zona sur fue la que cotizó más alto en dos de las tres zonas, por combinación de precios quedó mejor que Vega-Caputo en la zona norte. En tanto, Logística Urbana se quedaría con el centro y el sur. De todas formas, la comuna pedirá mejora de ofertas, por lo que el concurso aún tiene final abierto. Si hoy se adjudicara, el precio mensual sería de $168,8 millones, 16,6% más que el presupuesto oficial

La empresa LUSA en las zonas centro y sur y Cotreco en la norte quedaron mejor posicionadas de cara a la adjudicación del servicio de higiene urbana en la ciudad de Córdoba para los próximos ocho años, luego de que ayer se abrieron las ofertas económicas para contratar la prestación.

En ese marco, Vega-Caputo, la otra oferente, si bien presentó la mejor oferta en la zona centro, por combinación de cotizaciones con otras zonas quedaría hoy marginada del negocio.

“Hoy siguen todas en carrera”, dijo ayer a Comercio y Justicia el secretario de Servicios Públicos, Julio Waissman.

Es que, más allá de que ahora la comisión de adjudicación debe analizar los precios, combinaciones y el puntaje técnico que pondera en 40 por ciento de la oferta final (el otro 60 por ciento es la propuesta económica), el municipio pedirá una mejora de las ofertas.

De hecho, si hoy se adjudicare en función de las combinaciones que dejarían a LUSA y Cotreco en el negocio, el municipio pagaría 168,8 millones de pesos mensuales por el servicio, 16,6 por ciento más que los 144,7 millones de pesos del presupuesto oficial con que salió la licitación.

Ese valor original es con costos a agosto del año pasado.

En tanto, las empresas cotizaron con valores a octubre. Se descuenta que cuando se adjudique y se dé inicio práctico al contrato, los precios serán sensiblemente superiores.

Como fuere, el punto es ahora ver qué empresas resultan adjudicadas, en qué zonas y a qué valor base. En ese marco, ayer se abrieron los sobres económicos. La grilla ordenada por zona y precios quedó de esta forma:

En la Zona 1 (norte), LUSA ofertó 6.190,8 millones de pesos (por 96 meses de contrato a valor presente), Cotreco-Transporte Olivos SA (TOSA) 6.835,2 millones de pesos, y Vega-Caputo 6.995,9 millones de pesos.

En tanto, en la Zona 2 (centro), Vega-Caputo ofertó 2.849,7 millones de pesos, LUSA 3.115,99 millones de pesos y Cotreco-TOSA 3.512,3 millones de pesos. Finalmente, en la Zona Sur, LUSA propuso 6.262,1 millones de pesos, Vega-Caputo 6.750,1 millones y Cotreco-TOSA 7.575,6 millones de pesos.

A simple vista, el resultado muestra que LUSA se adjudicaría las zonas Sur y Norte y Vega-Caputo la Zona Centro.

No obstante, nada es lineal. Por lo pronto, por una cláusula antimonopolio, ninguna empresa puede tener el norte y el sur a la vez.

En paralelo, como todas cotizaron por las tres zonas, deben necesariamente combinarse los precios de zonas centro y/o norte y sur, en función de cuánto haya ofertado cada uno.

En ese contexto y por esa combinación, LUSA quedaría con la Zona Sur con un valor mensual de 65,23 millones de pesos y también con el Centro, por un valor de 32,45 millones. En tanto, Cotreco-TOSA se adjudicarían la Norte por 71,2 millones de pesos.

Curiosamente, para esa zona, LUSA había ofertado 64,48 millones de pesos, esto es 6,7 millones de pesos por debajo de la oferta que resultaría ganadora. Pero no todo está dicho todavía.

Por lo pronto, aún deben cotejarse los puntajes técnicos y sumarlos a las ofertas económicas. Con todo, en la faz técnica, salvo algún punto extra a favor de una de las oferentes, todas estuvieron más o menos alineadas, por lo que ahí no hay mayores diferencias.

Así, ahora la expectativa está en analizar las mejoras de oferta.

La idea del municipio es bajar cuanto menos a 160 millones de pesos mensuales, esto es unos 8 millones menos de lo que hasta ahora resultaría adjudicado. Esa decisión se conocería no antes de los próximos 15 días.

De concluir el proceso como quedó hasta ahora, se dará la paradoja de que cambiarán las zonas en las que ya operan cada prestataria actual: Cotreco pasaría a operar en la zona que hoy se encuentra LUSA, la norte, mientras que los correntinos irían al centro y sur, donde hoy está Cotreco.

Por lo demás, el proceso es seguido con atención no sólo por la importancia del servicio sino por el volumen de la erogación que implica para la comuna. También por el gremio de los trabajadores del sector, Surrbac, que en los últimos días denunciaron ataques de diferentes sectores tendientes a “restar conquistas gremiales” logradas en los últimos años.

El futuro servicio

La concesión del servicio de recolección de residuos será por ocho años con posibilidad de prórroga por hasta dos años más. Además de incluir las prestaciones propias que hoy realizan LUSA y Cotreco, los pliegos prevén avanzar de manera decidida con la recolección diferenciada en toda la ciudad. Hoy, ese servicio alcanza unos 150 barrios, aunque de forma muy irregular. Paralelamente, obliga a las prestatarias a contenerizar toda el área central. Habrá de dos tipos de contenedores: para residuos húmedos (no reciclables) y para materiales secos (reciclables). En el llamado anterior que finalmente fracasó, se preveían contenedores en toda la ciudad.