Desde este año, no podrán hacer ningún trámite si no cuentan con ese requisito. Hay unos 25 mil inscriptos que aún no lo constituyeron. El ministro Giordano anticipó que el beneficio extra por pago electrónico podrá obtenerse también por otras vías

La Dirección de Rentas sumó presión para universalizar la instrumentación del domicilio fiscal electrónico para todos los contribuyentes del impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB) al publicar una norma que obliga a quienes realicen algún trámite ante esa repartición, a haberse allanado previamente a ese requisito.

En tanto, ayer, el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, anticipó cambios respecto al acceso del descuento de 10 por ciento extra para los contribuyentes de los impuestos Inmobiliario y Automotor que paguen su obligación a través de transferencia electrónica de fondos, beneficio que ahora también alcanzará a quienes cancelen el tributo con tarjeta de crédito o débito desde cualquier puesto de atención de Rentas.

En el primer caso, la decisión aparece reflejada en una resolución publicada en el Boletín Oficial que incorpora como último párrafo del artículo 28° el siguiente texto: “A partir de la anualidad 2017 todos aquellos contribuyentes y/o responsables que realicen trámites o gestiones de cualquier índole ante esta Dirección -ya sea en forma presencial o a través de internet- o respecto de los cuales se haya iniciado, o se inicie, un procedimiento de verificación, fiscalización, determinación y/o sancionatorio deberán efectuar la constitución del domicilio fiscal electrónico en forma obligatoria”.

Según el dato informado a Comercio y Justicia por fuentes del Ministerio de Finanzas, actualmente unos 25 mil contribuyentes de IIBB no cuentan con domicilio fiscal electrónico. La obligatoriedad recaerá sobre los 120 mil inscriptos en ese tributo aunque la mayoría ya cuenta con ese trámite cumplido.

La constitución de domicilio fiscal electrónico es hoy requisito para la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y desde fines del año pasado, también para la Municipalidad de Córdoba.

La idea es contar con un canal de control y comunicación único y más dinámico y evitar notificaciones de Rentas por otras vías.

Amplían descuento extra

En tanto, respecto a los contribuyentes del Inmobiliario y el Automotor, Giordano admitió que, tras un análisis de la situación, se resolvió ampliar la posibilidad de contar con el descuento extra de 10 por ciento para quienes pagaran por la web, también a aquellos que, sin hacerlo, concurran a cualquiera de las dependencias de Rentas con tarjeta de crédito o de débito y abonen por esa vía. “Se apuntó a quienes no tienen un manejo de ese tipo de operaciones”, indicó Giordano, quien evitó, sin embargo, precisar cuántos contribuyentes podrían acceder ahora al descuento extra a partir de la decisión tomada.

En tanto, también anticipó que, en función de un análisis de las conductas y vías de comunicación electrónica que tienen habilitados los contribuyentes, se resolvió mantener el envío del cedulón papel vía correo postal a un grupo de aportantes que, si bien evitó precisar en detalle, estimó en unos 100 mil.