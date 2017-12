Reforma previsional: escenario conflictivo, debate anulado y evaluación de alternativas

La sesión especial para debatir el proyecto impulsado por el Gobierno nacional fue levantada en la tarde de ayer. Previamente, en el interior del recinto se sucedieron gritos, empujones e insultos. En la calle también se registraron incidentes. A la noche, el Gobierno nacional analizaba desde cambios en la normativa hasta la posibilidad de un DNU

La sesión especial para debatir la reforma previsional en la Cámara de Diputados fue levantada ayer en medio de un escandaloso marco dentro y fuera del recinto, que incluyó gritos, empujones e insultos por parte de los legisladores opositores.

Al poner en duda la cantidad de diputados con los que el oficialismo alcanzó el quórum y criticar que el tiempo de demora para lograrlo fue superior al permitido, los legisladores de la oposición reclamaron suspender el debate apenas comenzado.

En medio del escandaloso escenario, la líder de la Coalición Cívica y diputada oficialista, Elisa Carrió, pidió levantar la sesión especial.

“Lo peor que puede hacer una cámara de Diputados es sesionar en este ambiente de violencia “, dijo Carrió. En ese sentido, sostuvo: “La violencia se opone a la Constitución y la paz, y como nosotros rechazamos a violencia, yo le pido al señor presidente que levante esta sesión escandalosa”.

“Nosotros no vamos a contestar a su violencia con nuestra violencia”, apuntó y confió: “Vamos a ganar esta votación, esta semana o la otra. Va a haber compensación a los diputados”, ante los gritos y quejas de legisladores de la oposición.

Anteriormente, el oficialismo había logrado quórum para debatir el proyecto oficial luego de más de media hora.

Sin embargo, la diputada nacional Victoria Donda denunció que “estaban sentados diputados que no podían estar porque no habían jurado”.

Por su parte, el diputado nacional por el Frente Renovador Felipe Solá cuestionó: “Si hubieran tenido quórum, estaríamos sesionando ahora”.

En tanto, el diputado del Frente para la Victoria (FpV) Axel Kicillof criticó: “Es escandaloso querer hacer una sesión en este Congreso con Diputados en enfermería. Nunca pasó”.

Afuera

En tanto, fuera del Congreso de la Nación, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y la Policía Federal reprimieron ayer a la tarde con balas de goma y gases lacrimógenos el avance de manifestantes que reclamaban por la reforma previsional.

El inmenso operativo de seguridad blindó desde temprano los alrededores del Congreso para asegurar el tratamiento de la reforma previsional y, ante la gran cantidad de manifestantes, se endureció en horas del mediodía, mientras que minutos antes del comienzo de la sesión -que finalmente se levantó- se registraron choques entre las fuerzas de seguridad y las organizaciones políticas y sociales.

Desde la mañana, grupos de manifestantes se habían acercado al vallado ubicado en las inmediaciones del Palacio Legislativo para repudiar la iniciativa del Gobierno.

Luego, en horas del mediodía, el operativo de seguridad se incrementó y llegó a tener alrededor de mil efectivos de la Gendarmería y la Policía Federal, además de carros hidrantes.

Las protestas rodearon la zona del Congreso y todos los accesos al tradicional edificio fueron cortados, lo que dificultó el acceso de empleados y también de los diputados nacionales que deben participar del debate. Hubo momentos de tensión sobre la calle Rivadavia cuando diputados del FpV denunciaron que la Gendarmería no los dejaba ingresar, lo que motivó al jefe del bloque del PRO, Nicolás Massot, a salir a la calle a discutir con sus pares de la oposición.

“Están los diputados del Frente para la Victoria adentro, solamente quedan diez afuera. No provoquemos, vamos a discutir adentro”, le dijo el cordobés a Daniel Filmus, uno de los que se encontraba en la puerta de ingreso a la Cámara Baja, acompañado por Leopoldo Moreau, entre otros.

“Deciles entonces que nos dejen entrar”, le retrucó el ex ministro de Educación, ante lo cual el legislador macrista afirmó: “Vamos y los marcamos uno por uno para que ingresen, pero entren, discutamos adentro”.

Minutos antes de que comience la sesión en el recinto de la Cámara Baja, un grupo de manifestantes derribó parte del vallado ubicado sobre la avenida Entre Ríos, lo cual generó la reacción de las fuerzas de seguridad, que arrojaron gases lacrimógenos, balas de gomas y utilizaron los carros hidrantes para hacer retroceder a los militantes de distintas organizaciones.

Alternativas

En tanto, ayer a la noche, el presidente Mauricio Macri -reunido con su Gabinete y los presidentes de los interbloques parlamentarios de Cambiemos- evaluaban la sanción de la reforma previsional por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), informaron ayer a Télam fuentes de la Casa Rosada.

Macri, junto a sus ministros y los legisladores Emilio Monzó (presidente de la Cámara de Diputados), Mario Negri (presidente del Bloque UCR y del interbloque Cambiemos), Nicolás Massot (presidente del Bloque PRO) y Elisa “Lilita” Carrió se reunieron por varias horas en Casa de Gobierno.

También se evaluaba convocar a una nueva sesión en la Cámara Baja la semana que viene y realizar modificaciones al proyecto original.