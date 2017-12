Proyectan que 2017 concluirá con una inflación de 23,5%

Según expertos y consultoras que participan de un relevamiento mensual del Banco Central de la República Argentina. El porcentaje es muy superior al buscado por el Gobierno

Los especialistas locales y extranjeros que participan del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que cada mes lleva adelante el Banco Central de la República Argentina (BCRA), elevaron de 23% a 23,5% sus pronósticos de inflación para 2017, en tanto que para 2018 proyectan un aumento de 16,6% en el nivel general y de 14,9% para la denominada inflación núcleo.

En lo que respecta a la actividad económica, para 2017 la proyección de crecimiento prevé una mejora de 2,9% y para el próximo año la suba sería de 3,1%.

En tanto, la expectativa de crecimiento sin estacionalidad para el tercer trimestre de este año se sostiene en 1,4% (cálculo implícito), y para el cuarto trimestre los analistas esperan una expansión de 1%; y para el primer trimestre de 2018 esperan una suba de 0,7%.

En el informe, publicado ayer, se difunden los resultados del relevamiento realizado entre el 28 y el 30 de noviembre pasados.

De él participaron 56 especialistas (dos más que en la medición previa), entre quienes se encontraron 32 directivos de consultoras y centros de investigación locales, 15 de entidades financieras de Argentina y nueve analistas extranjeros.

Las proyecciones revelaron que la tasa mensual de inflación del último mes del corriente año -diciembre- será de 2,1%, por efecto de los incrementos previstos en bienes y servicios regulados, en especial de las tarifas de gas y electricidad.

En tanto, para los primeros cinco meses del año próximo, la tasa de inflación oscilaría entre 1,3% y 1,5% mensual, mientras que en la segunda mitad del año se acercaría a 1% mensual, agregó el REM.

Los pronósticos a mediano plazo sugieren que continuará la trayectoria desinflacionaria de la economía en los próximos dos años.

Mientras, para los próximos 12 meses el pronóstico interanual de inflación se ubicó en 17,5% (+0,2 puntos porcentuales respecto del relevamiento anterior).

Finalmente, para noviembre de 2019, la inflación esperada es de 11,8%, en tanto, para diciembre de 2019 se espera una inflación de 11,3% (+0,3 puntos porcentuales en el relevamiento previo).

Tasa de política monetaria

Por otro lado, en lo que hace a las expectativas sobre el valor que adoptará la tasa de política monetaria (centro del corredor de tasas en pesos de las operaciones de pase a siete días), se elevaron nuevamente respecto del relevamiento anterior, luego de que el BCRA decidió en noviembre aumentar en 100 puntos básicos (p.b.) su tasa de política monetaria, a 28,75%.

Los participantes del REM esperan que el BCRA mantenga estable la tasa hasta marzo de 2018, retomando un sendero gradual de reducción desde abril del próximo año, hasta un valor de 22% a fines de 2018 (+100 p.b. en relación con el relevamiento previo).

Tipo de cambio y crecimiento

Por último, en lo que hace a los pronósticos del tipo de cambio nominal, el promedio mensual esperado para los próximos seis meses se ubica entre $/US$ 17,8 y $/US$ 18,7.

Las expectativas sobre esta variable se corrigieron a la baja para el último mes de 2017 y los meses sucesivos respecto del relevamiento previo.

Así, la proyección para diciembre de 2018 se redujo hasta $/US$ 20,3 (14% interanual).

Los participantes del REM proyectaron, finalmente, un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) igual para 2017 y 2018 (2,9% interanual y 3,1% interanual, respectivamente). En tanto, la expansión esperada para el año 2019 se elevó a 3,3% (+0,1 punto porcentual respecto del relevamiento de octubre).