Las administraciones Schiaretti y Mestre coincidieron en que las modificaciones en el área económica no incidirán en los temas que se discuten en esa cartera. Por el tema financiamiento, la relación es con Caputo. “Además, aquí el vínculo principal es con Macri”, resumieron

La salida del hasta ahora ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, y el desdoblamiento de esa cartera que ahora quedará a cargo de Nicolás Dujovne y Luis Caputo, en Hacienda y Finanzas, respectivamente, no generó mayor inquietud en la Provincia ni en la Municipalidad de Córdoba en función de la agenda de temas pendientes con el Gobierno nacional.

Fuentes de las administraciones de Juan Schiaretti y Ramón Mestre consultadas por Comercio y Justicia coincidieron en destacar que la principal relación con ese ministerio era con Caputo y estaba vinculada con el tema de los avales para la emisión de deuda.

En rigor, el pasado día 19, Schiaretti y los ministros de Finanzas, Osvaldo Giordano, y de Inversión y Financiamiento, Ricardo Sosa, se mostraron junto a Prat-Gay en una reunión en la cartera de Hacienda y Finanzas para acelerar algunos trámites vinculados con el fondeo de bancos chinos para las obras de los gasoductos troncales.

No obstante, la Provincia aclaró que las gestiones, más allá de la foto, eran principalmente con el hasta ahora secretario de Finanzas, Luis Caputo. También para la gestión de avales para la emisión de títulos de deuda.

La misma postura asumieron en el municipio, quienes recordaron que los contactos eran con Caputo y por el tema financiamiento.

Por lo demás, ambas administraciones recordaron que -más allá de las variantes en el área económica- la relación clave es con el presidente Mauricio Macri.

De hecho, el desdoblamiento de la cartera hasta ahora a cargo de Prat-Gay es una señal de la atomización del poder en esa área y en todo caso de la preeminencia de Macri en la toma de decisiones, recostado sobre diferentes funcionarios.

En cuanto a las designaciones, fuentes de la Provincia pidieron esperar a ver quién será el secretario de Hacienda dentro de la cartera que conducirá Dujovne. Esperan saber cuál será la política de gastos porque la de ingresos es manejada principalmente por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Si bien el Presupuesto 2017 ya es ley y la pauta de erogaciones y recursos ya está aprobada, apuntan a observar qué movimientos adoptará Dujovne, considerado un “ortodoxo”.

No obstante, al tratarse de un año electoral en el que seguramente el Gobierno buscará expandir el gasto, por ejemplo en obras públicas, tanto en la Provincia como en el municipio descuentan que no habrá ajuste en esos rubros, claves por los proyectos ya comprometidos para Córdoba.