Córdoba fondea la red de gas pero exige a los municipios eliminar tasas

Constituirá un fondo de $870 millones. Es para que cada ciudad financie la construcción de las redes domiciliarias, que luego le cobrarán al frentista. Los recursos se devolverán en 24 cuotas. Será condición necesaria que cada localidad desista de cobrar un gravamen específico atado a la factura de Ecogas. La partida alcanza -por ahora- a cubrir sólo una parte menor de las obras. Bancor habilitó línea para conexiones internas

El Gobierno cordobés lanzó ayer un plan para financiar por un monto global de 870 millones de pesos a municipios para que avancen en la ejecución de redes domiciliarias de gas. No obstante, aquellos intendentes que pretendan acceder al financiamiento, deberán desactivar las tasas municipales atadas a la factura de Ecogas.

El dato no es menor. Sucede que, si bien la posición de la Provincia tiene cierta lógica, la exigencia se mete de lleno en las autonomías municipales.

“Los municipios cobran esa tasa para hacer ese tipo de obras. Si prefieren pueden mantener esas tasas y hacerlas por su cuenta o bien contar con los recursos de este nuevo fondo”, justificó a Comercio y Justicia el director General de Infraestructura, Rubén Borello.

Actualmente, muchos municipios tienen una tasa atada a la factura del gas. De hecho, en el caso de la ciudad de Córdoba, ese gravamen es de 10 por ciento.

Fuentes de la Municipalidad de Córdoba consultadas por este medio aseguraron desconocer los alcances del anuncio y prefirieron no opinar hasta tanto analicen la medida.

Actualmente, por esa tasa, la ciudad capital cobra menos de 100 millones de pesos. Ocurre que parte de esos recursos no llegan de los frentistas sino de los expendedores de GNC, entre otros.

El caso de la ciudad capital es tal vez el más emblemático e importante por la cantidad de frentistas involucrados en las futuras conexiones de gas.

Según estimó el propio Borello, de los cerca de 240 mil domicilios que se beneficiarán con las nuevas conexiones de gas, 140 mil lo harán por los gasoductos troncales en ejecución y otros 100 mil, por los refuerzos que se realizarán en ductos ya existentes y que sin embargo no llevaban el insumo a determinados lugares.

De esos 100 mil, unos 50 mil son de la ciudad de Córdoba.

“Creo que es un buen programa que apunta principalmente a que los vecinos puedan contar con las obras necesarias para llegar al gas natural”, indicó a este medio Rubén Salibi, representante del Foro de Intendentes Radicales en la Mesa Provincia-Municipios.

Con todo, Salibi admitió que su municipio, Mendiolaza, no cobra una tasa al gas. Habrá que ver la reacción de la ciudad de Córdoba. Hasta anoche, nadie sabía nada de los alcances del programa.

Gas para todos

Por lo demás, el plan lanzado ayer por la Provincia se anunció en conjunto con Ecogas y el Banco de Córdoba, en un acto encabezado por el gobernador Juan Schiaretti y el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López.

El Gobierno estima que los 870 millones de pesos para la ejecución de redes domiciliarias permitirán financiar obras en al menos 50% de las localidades incluidas en el plan de gasoductos provinciales. La ejecución se estima en un plazo de cuatro años.

Con esa lógica, sería de esperar que, en los próximos ochos años, el gas natural pueda llegar finalmente a la gran mayoría de los domicilios de la provincia de Córdoba.

En cuanto al fondo, la asistencia financiera permitirá la concreción de la infraestructura de distribución del fluido en el ámbito municipal, esto es desde la estación reductora de presión de los nuevos ductos o bien de otros ya existentes o de refuerzos que se realizarán, hasta cada vivienda.

Cada municipio que acceda al fondeo deberá ejecutar las obras de aproximación y luego cobrársela al frentista de la forma que considere más conveniente.

En promedio, el costo por frentista rondará 20 mil pesos.

Respecto a los recursos a los que accederán los municipios, los devolverán en 30 meses con seis de gracia, esto es en 24 cuotas a una tasa similar al Costo de la Construcción.

“Los que quieran financiar las obras con los recursos que ya cobran con la tasa, están en su derecho. Ésta es una alternativa”, resumió Borello.

En tanto, Ecogas también aportará unos mil millones de pesos con el mismo fin, como parte del plan quinquenal de obras. Antes de fin de año estarán habilitadas las primeras obras de los ductos troncales, concretamente el Anillo del Gran Córdoba y parte del gasoducto Ruta II.

Si bien los 870 millones de pesos dividido los 240 mil frentistas da un promedio por domicilio de menos de cuatro mil pesos (el monto promedio requerido por conexión es de 20 mil), Borello dijo que el fondo que se creará se irá retroalimentando con lo que los municipios vayan devolviendo para poder cubrir todas las necesidades.

Créditos de Bancor

Paralelamente, el Banco de Córdoba anunció una línea de préstamos personales para conexiones domiciliarias de gas natural. Se trata de una asistencia de hasta 25 mil pesos, con tasa de interés 6,5% más UVA y plazo de 48 meses. La cuota inicial será de 630 pesos, sujeta a variación de UVA.

Será para la conexión domiciliaria interna en el caso de los municipios que no tengan esa infraestructura.

El acceso a esa línea de crédito que estará abierta desde el 13 de octubre, indicó a Comercio y Justicia el presidente de Bancor, Daniel Tillard.

“Tenemos reservados 250 millones de pesos para ese fin”, resumió respecto de la línea denominada Dale Gas.

Al crédito, sólo se accederá ingresando a la web oficial con clave CIDI (Ciudadano Digital).

En tanto, el gobernador Schiaretti ponderó el programa planteado, tanto el Fondo específico como los créditos Bancor y se pronunció por que el fondeo global sea administrado por la Mesa Provincia-Municipios.

Habrá subsidio parcial para el caso de conexiones en hogares por debajo de la línea de pobreza y totales para hogares indigentes.