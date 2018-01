Córdoba cerró 2017 con récord en obras pero atrasos de Nación exigirían tomar más deuda

La inversión alcanzó US$1.615 millones, tres veces superior al promedio histórico. Este año se mantendrá el ritmo. No obstante, la falta de envíos comprometidos por la Nación -que sólo en obras viales alcanzan US$136 millones- obligaría a gestionar fondos extras. Hasta ahora, los trabajos públicos se pagaron con ahorro corriente y colocación de títulos. Finanzas volvió a restar trascendencia al volumen de la deuda

La inversión provincial en infraestructura en 2017 alcanzó 1.615 millones de dólares, tres veces por encima del promedio ejecutado en los últimos 12 años.

La erogación se produjo principalmente con recursos propios, producto del fuerte ahorro corriente que se alcanzó el año pasado, que explicaron 57 por ciento del gasto en obras.

En tanto, 38 por ciento llegó por la emisión de deuda y apenas 3 por ciento por recursos nacionales comprometidos oportunamente. El 2 por ciento restante provino de otras fuentes de financiamiento.

En ese marco, el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, advirtió de que la deuda de la Nación producto de compromisos asumidos para complementar diferentes proyectos, alcanzó al cierre del año pasado 136 millones de dólares sólo en obras viales.

En ese sentido, Giordano recordó que el compromiso asumido era por 191 millones de dólares pero Nación sólo giró 55 millones de dólares.

El funcionario admitió que si el Ejecutivo nacional continúa demorando el giro de los recursos, la Provincia deberá salir a tomar financiamiento extra para cubrir ese desfase y no frenar el plan de obras en marcha que, para este año, prevé erogaciones por más de 40 mil millones de pesos.

“Hay una deuda asumida”, recordó Giordano a Comercio y Justicia ayer, al presentar datos sobre el cierre de las cuentas públicas de 2017 y planes para este año.

De hecho, el propio gobernador Juan Schiaretti ya había advertido de ese atraso tiempo atrás, pero había aclarado que Córdoba contaba con fondos para no frenar la obra pública.

Ayer, el ministro admitió que la Provincia tiene colocaciones financieras por 676 millones de dólares, la mayoría en pesos invertida en Lebac y el resto en dólares en Letras del Tesoro.

Se trata de parte de los fondos recaudados con la emisión de deuda desde que asumió Schiaretti y que, al no requerirse en lo inmediato por el avance de obras -que en algunos casos exigirán hasta tres años de ejecución-, se invierten en colocaciones a plazo para preservar su poder adquisitivo.

Sin embargo, Giordano reconoció que si la Nación sigue demorando los envíos, la Provincia debería apelar a la emisión de deuda.

En rigor, la autorización de endeudamiento para este año incluida en el Presupuesto alcanza 14 mil millones de pesos, más 7 mil millones de pesos extras para refinanciar pasivos y otros 3 mil millones para Letras del Tesoro que, tanto el ministro como la secretaria de Administración Financiera, Mónica Zormberg, aseguraron no se utilizarán.

La deuda de la Nación es producto de los compromisos asumidos para financiar parte de la autovía a Río Cuarto, el cierre del anillo de Circunvalación y las variantes Costa Azul y a Altas Cumbres de la ruta 34.

Por todas esas obras, la Provincia ya invirtió 348 millones de dólares. De ese conjunto de proyectos, Nación sólo giró una parte para la autovía, que de hecho es la única obra prácticamente concluida.

El resto están en plena ejecución. El compromiso era ir girando recursos conforme la certificación de obra.

Por lo demás, Giordano dijo que para el caso de las obras de cloacas, los envíos comprometidos se giran regularmente.

En tanto, para los gasoductos, para los que el presidente Mauricio Macri se había comprometido a financiar 33 por ciento, aún no está cerrada la forma como enviará los recursos, por lo que no hay deuda devengada.

Giordano evitó pronunciarse a partir de cuándo la Provincia volverá al mercado a tomar recursos, no sólo para eventualmente cubrir la demora de la Nación sino también como parte del programa financiero para este año.

Respecto del atraso que advierte, dijo que por ahora sólo se gestiona en el área pertinente mediante conversaciones periódicas. “No evaluamos un planteo formal a modo de intimación”, aclaró.

La relación entre la Provincia y la Nación, concretamente entre Schiaretti y Macri, no amerita -al menos por ahora- formalizar ningún reclamo.

La Provincia descuenta que los recursos llegarán más temprano que tarde y que la demora obedece a cuestiones burocráticas.

Con todo, aunque Giordano no lo admita, hay presunción respecto a que el atraso tiene relación también con lo ajustado de las cuentas públicas nacionales.