Provincia cerró 11% más gatillo con el SEP y espera acordar con la UEPC

Incluye 6% desde enero y 11% desde mayo, aunque con base en diciembre. Habrá revisión Por índice de precios en el primero y segundo cuatrimestre. También pasarán a planta 4.800 Contratados. Ahora buscará avanzar con el resto de los sectores. El gremio docente dijo que no hay margen para discutir porque no se puede consultar a los afiliados. El impacto en el

gasto provincial será superior a $7 mil millones

El Gobierno provincial acordó con el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) un aumento salarial para 2018 de 11 por ciento en dos tramos con cláusula gatillo vinculada con la inflación.

Paralelamente, convino el pase a planta permanente de 4.800 contratados dentro de un plazo de 180 días.

El acuerdo que también se firmó con la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) buscará ahora ser replicado al resto de los agentes estatales.

En caso de avanzarse con los otros gremios (UEPC, Unión de Personal Superior, ATSA -Sanidad- Viales y Músicos) en la misma línea, el costo fiscal para la Provincia será de 7.100 millones de pesos respecto al monto base de salarios a diciembre, según datos calculados por Comercio y Justicia y corroborados luego por la secretaria General de la Gobernación, Silvina Rivero.

Sin embargo, ya en la partida salarial para 2018 la Provincia estimó un aumento en esa línea.

Con todo, se descuenta que la inflación en 2018 superará largamente el porcentaje acordado.

De ser así, el costo fiscal para la Provincia será sensiblemente superior.

En cualquier caso, el aumento salarial que finalmente se terminará aplicando en 2018 es hoy una incógnita.

El Gobierno nacional presupuestó para el año próximo una inflación promedio de 15,7 por ciento.

En tanto, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza periódicamente el Banco Central de la República Argentina (BCRA) entre consultoras y referentes, ubica la inflación por encima de 16 por ciento.

En todo caso, el reaseguro de los agentes públicos será la cláusula gatillo que se disparará en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide la Dirección de Estadísticas de la Provincia.

De forma paralela, el otro dato no menor es que, a diferencia de años anteriores, el aumento salarial para 2018 se disparará en enero y no en febrero, como es habitual.

La decisión tiene una clara estrategia por parte de la Provincia: intentar acordar previo al inicio de la actividad plena en febrero y marzo, principalmente por parte de los docentes en el comienzo del ciclo lectivo.

Desde esa perspectiva, una negociación en esta instancia les da margen a las partes para negociar un acuerdo sin riesgo de impactar en el inicio de las clases.

Asimismo, a los docentes les quita margen de presión a la hora de la puja salarial por no ser inminente el comienzo del ciclo lectivo.

Anoche, Oscar Ruibal, referente de UEPC, dijo que -sin abrir juicio sobre el acuerdo con sus pares del SEP- hay un dato ineludible: “No hay margen para negociar porque no es posible abrir a esta altura del año el proceso de consultas con las bases”.

Todo un dato si se considera la estrategia planteada por la Provincia de adelantar la discusión.

Pero más allá del acuerdo salarial con SEP y UPCN para 2018, el otro dato clave fue el aumento logrado para el año en curso.

Concretamente, en función del acuerdo logrado para 2017 que también incluía cláusula gatillo, el SEP cerrará el año con un alza final de 25,8 por ciento.

El aumento se logrará luego de los dos tramos acordados originalmente más un extra inicial a la primera revisión por inflación y luego otro 1,047 por ciento con el sueldo de octubre y 4,16 por ciento más con el sueldo de noviembre, que incluye una proyección estimada de la inflación de diciembre, en torno a dos por ciento.

Es posible que los precios en diciembre superen ese porcentaje y se ubiquen más cerca de tres por ciento.

Esas subas impactarán en el pago del medio aguinaldo, que se abonará desde esta semana.

En cuanto al acuerdo de este año, incluye seis por ciento desde enero (con un mínimo asegurado de mil pesos), 11 por ciento desde mayo -aunque con base en febrero- más revisión por inflación en mayo y después del segundo cuatrimestre.

“Fue un buen acuerdo aprobado por las bases”, señaló anoche el titular del SEP, José Pihén, a este medio.

Pase a planta

Por lo demás, el sindicato de empleados públicos logró un compromiso explícito de la Provincia de avanzar en el pase a planta de contratados.

Concretamente, el Gobierno provincial enviará a la Legislatura un proyecto por el que se faculta al Ejecutivo para que mediante un procedimiento sumario y dentro de un plazo máximo de 180 días pase a planta permanente a 4.800 contratados de nivel operativo del escalafón General y del equipo de Salud con mas de cinco años de antigüedad.

Se trata de contratados que en todos los casos tienen más de cinco años de antigüedad y representan cerca de 50 por ciento de los transitorios en esos escalafones.