Propuesta de Adec sobre el crecimiento desordenado de la ciudad de Córdoba

Un parque agrario, que incluye un sector de recuperación del Suquía, es la sugerencia que integra un informe realizado por la entidad sobre la zona Este de la capital cordobesa. El trabajo identificó vulnerabilidades como en el cinturón verde hortícola, con pérdida de suelo agrícola productivo y aumento de las áreas de transición “rururbanas”

La Agencia para el Desarrollo Económico de la ciudad de Córdoba (ADEC) presentó un nuevo estudio sobre la ciudad, en esta oportunidad, el de la zona Este, que comprende casi 20% de la superficie del ejido municipal y está atravesada por problemáticas particulares que tienen que ver con la presión del crecimiento urbano hacia el sector hortícola; la ausencia de infraestructura e incentivos; y el avance de los cultivos extensivos (soja, maíz, trigo, alfalfa).

“Lo que hicimos fue plantear lineamientos para un plan de sector”, explicó a Comercio y Justicia el arquitecto Marcelo Corti, coordinador General del equipo a cargo del estudio para ADEC. “También, después del diagnóstico, se plantearon herramientas de gestión. La más importante es la del parque agrario que se divide en un parque frutícola y un parque de recuperación del río Suquía en esa zona de la ciudad”, agregó.

El trabajo, que se suma así a los de la zona norte y el área central presentados en 2016 y 2017 y al estudio de la zona sur que será presentado antes de fin de año, busca establecer un Plan de Ordenamiento Territorial Ambiental con la finalidad de que sea un insumo para proponer lineamientos básicos de un potencial plan que promueva al desarrollo sustentable, según dijo en su alocución Sebastián Parra, vicepresidente de ADEC.

“Éstos son estudios parciales de zonas importantes de la ciudad con los que se cubre prácticamente la mitad del territorio, y con los que el municipio puede actuar por sector o, eventualmente, decidir elaborar un plan urbano más grande, añadió Corti.

El trabajo cuenta con un diagnóstico inicial en el que se determinaron cinco situaciones particulares: una expansión centrífuga, es decir, un crecimiento desordenado de la urbanización sin consolidación; una presión sobre el área del crecimiento urbano de la ciudad y de las localidades del área metropolitana; un crecimiento discontinuo sobre los corredores viales, en síntesis, una presión sobre el área del crecimiento urbano, es decir, en los grandes ejes de acceso a Córdoba; una vulnerabilidad del cinturón verde hortícola, con pérdida de suelo rural agrícola productivo y un aumento de las áreas de transición “rururbanas”; y una vulnerabilidad ambientan en el área de influencia del cauce del río Suquía, situación que se explica por la presencia de canteras y actividades extractivas en las márgenes del río.

A partir de allí “se plantearon lineamientos de gestión que es lo que la Municipalidad evaluará para aplicar un plan para el lugar”, sintetizó Corti.

La propuesta pretende, respecto a la urbanización existente, “consolidar los tejidos urbanos ya creados, integrarlos entre sí y dotarlos de los atributos, servicios, infraestructuras y equipamientos que caracterizan a las ciudades contemporáneas. Asimismo, contener y limitar su expansión”.

Respecto a las zonas industriales, logísticas y productivas en general, se busca “ordenar su crecimiento según áreas abiertas integradas a otros usos urbanos o parques industriales, con acceso a redes primarias de movilidad y transporte y en condiciones ambientales adecuadas”.

Respecto a los recursos naturales y la base geográfica, la propuesta busca “regenerar y potenciar sus condiciones originales, en particular el río Suquía, el sistema de riego y el bosque nativo del que se procura su ampliación en parques y áreas protegidas”.

En cuanto a los equipamientos y servicios de alto impacto ambiental, persiguen la regeneración y acondicionamiento.

Por otra parte, con relación a las áreas de cultivo intensivo o Cinturón Verde y a la tierra rural vacante o sujeta a procesos especulativos, se busca mantener o ampliar la superficie de cultivo, con innovación y mejoramiento tecnológico, diversificación de cultivos y aprovechamiento de las ventajas competitivas del área, en particular la proximidad a una gran ciudad y el mercado de Abasto.

También potenciar “usos compatibles con el Cinturón Verde, en particular el uso residencial en modalidad ‘rururbana’, vale decir, de baja densidad, escaso impacto ambiental y acceso a los atributos y servicios propios de la urbanidad”.

Por otra parte, se pretende limitar “al máximo o erradicar” la explotación agrícola extensiva del ejido municipal de Córdoba.

Finalmente, se busca ampliar la oferta de espacios públicos, verdes y recreativos.

Para todo ello, “se plantearon herramientas de gestión. La más importante es la del parque agrario y el parque de recuperación del río. Vale reconocer que algunas cuestiones que mencionamos en el estudio son parte de la normativa municipal, como por ejemplo la ordenanza modificatoria del Código de Ordenamiento Urbano que determinó la creación de un área rural protegida, que si bien no tenía indicadores, ya establece una intención manifiesta de crearla”, explicó el coordinador del estudio.

En efecto, los principales instrumentos normativos que proponen como herramientas son, entre otros:

*Un parque agrario (Área Rural Protegida): una zona de producción agrícola sustentable y de servicios ambientales combinados con residencia de baja densidad.

*Zonas de urbanización consolidadas en predios de 5.000 m2 o más ubicados en áreas con red cloacal y próximos a una vialidad o línea de transporte masivo, con donación de un 40% para localizar espacio público o equipamientos sociales, educativos o de salud.

*Un distrito frutihortícola o agroecológico.

*La conformación de un fideicomisos o acuerdos de reparcelamiento.

*Y la definición de una normativa de Áreas Rurales Protegidas.