Previo a los cambios en Ganancias subieron 27% los alcanzados y 22% el aporte promedio

Según datos de la Caja de Jubilaciones de la Provincia, en noviembre, las retenciones abarcaron 31.469 pasivos, 27,25% más que en enero, cuando rigieron las modificaciones en el tributo desde 2017. En tanto, el monto aportado fue en promedio de $3.879, según datos de noviembre. Se espera que ya con las liquidaciones de enero, ambos conceptos bajen notoriamente.

Los cambios aplicados por ley en el impuesto a las Ganancias, que comenzaron a regir desde el 1 de enero del año pasado, implicaron una leve baja en la cantidad de sujetos alcanzados que, sin embargo, fue mucho más contundente respecto al monto retenido.

Sin embargo, esa mejora, producto de las modificaciones en el tributo -entre ellas la suba del mínimo no imponible, demás deducciones y cambios en las escalas-, registró, como era de esperar, un efecto positivo inicial que luego se fue licuando con el correr de los meses hasta cerrar el año con un fuerte aumento en los obligados a tributar Ganancias y también en los montos retenidos.

El dato cobra fuerza en la previa de la aplicación de nuevos cambios en los mínimos y escalas, conforme lo previó la ley que rige desde 2017 y estipula una actualización de todos los componentes del tributo una vez al año, atada a los salarios promedio del sistema medidos mediante la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores (Ripte) del Ministerio de Trabajo.

Esa mejora será de 28 por ciento, por lo que debería incidir notoriamente sobre los sujetos alcanzados y los montos retenidos, al menos en una primera instancia, hasta que, con el correr de los meses, esa mejora comience a neutralizarse producto de los aumentos salariales escalonados que reciben los trabajadores en función de cada convenio colectivo.

La Caja, una muestra

Sin datos fehacientes de la cantidad de sujetos alcanzados por Ganancias y la retención promedio, al menos de manera generalizada, la información que detalla la Caja de Jubilaciones de la Provincia bien puede servir como una muestra para observar la evolución del tributo a lo largo del tiempo y en función de los cambios que se fueron aplicando.

Es que, según el propio organismo, la jubilación promedio que éste paga equivale a 94 por ciento del salario promedio de los trabajadores en actividad.

De esta forma, observar los números de la Caja, y en particular el impacto de Ganancias entre los pasivos, bien sirve como muestra para ver qué pasaría con los activos provinciales y en general con los trabajadores en general.

Así, según datos oficiales informados a noviembre -se obvió diciembre por ser un mes atípico, por el medio aguinaldo-, la cantidad de sujetos a los que el organismo aplicó retenciones por Ganancias alcanzó a 31.469, esto es 27,25% más que los registrados en enero, cuando los cambios aplicados habían hecho disminuir la cantidad de obligados de 27.750 a 24.729.

Los cambios también incideron en la retención promedio que aplicó la Caja conforme los criterios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para el impuesto a las Ganancias.

En noviembre pasado, esa retención fue de $3.879 promedio por beneficiario. Sin embargo, ese monto era de sólo $3.159 pesos en enero.

Previamente, en noviembre de 2016 y antes de los cambios aplicados en el tributo, la retención promedio era de 4.760 pesos.

La situación fue aún más notoria en noviembre de 2015, cuando aún regía la norma aplicada por el gobierno de Cristina Fernández.

Entonces, pagaban Ganancias sólo 11.485 jubilados provinciales. Sin embargo, la retención promedio era de 7.505 pesos, un monto ciertamente importante y que, actualizado por inflación, hoy rondaría 13.100 pesos.

De hecho, en aquella ocasión, sólo 12 por ciento de los pasivos provinciales pagaban Ganancias.

Entonces regía el decreto 1242/13 de la gestión de Cristina Fernández, que fijó un límite a partir del cual quienes cobraran por encima de ese tope seguirían tributando, mientras que el resto no pagaría aunque sus beneficios subieran sustancialmente.

Esa situación generó que la cifra de alcanzados quedara virtualmente congelada pero que cada vez tributaran monto superiores.

A poco de asumir Macri, éste dispuso cambios en el mínimo no imponible que rigieron con retroactividad a enero de 2016. Esas modificaciones derivaron en que muchos más pasaran a tributar aunque por montos menores. Sin embargo, sin cambios de fondo en el tributo y con las paritarias del año pasado, el solo aumento del mínimo no imponible fue quedando obsoleto.

Con los cambios dispuestos por ley, la actualización de deducciones y escalas será ahora una vez al año y de manera automática conforme un indicador de salarios.

Frente fiscal

Los cambios en ganancias para la cuarta categoría La ley relativa a cambios en el impuesto a las Ganancias fue aprobada por el Congreso a fines de 2016 y promulgada por el Ejecutivo el 27 de diciembre. Incluye, entre otros aspectos, los siguientes: • Mínimo no imponible. Sube en línea con la aplicación de la Ripte. Para este año, ese indicador mostró una mejora de 28%.

• Escalas. Se actualizaron, luego de haber estado congeladas 17 años. El texto contempla la actualización anual automática de los parámetros en función de la evolución del Ripte.

• Jubilados. Estarán exentos de Ganancias si cobran menos de cinco jubilaciones mínimas.

• Aguinaldo. Se incluirá en la base imponible del impuesto que se computa de forma anual. Así, los descuentos se prorratean en 12 meses y se evita un salto brusco en las retenciones del mes de su percepción.

• Horas extras. Quedarán exentas las que se generen en días no laborables y feriados.

• Alquileres. Se podrá deducir 40% de las sumas pagadas, con un tope. Este beneficio será sólo para quienes no sean propietarios de un inmueble.

• Viáticos. Quedarán exentos hasta 40% de la ganancia no imponible.

• Hijos. Los casados podrán deducir al cónyuge e hijos de hasta 18 años (y no hasta 24, como antes). Los montos a deducir suben 28%.

• Docentes. Podrán deducir un adicional por material didáctico de hasta 40% de la ganancia no imponible.

El 31 cobran con suba

- La Caja de Jubilaciones informó que el miércoles 31 próximo estarán disponibles los haberes del mes en curso para los

pasivos provinciales.

- Con el pago de esos haberes, habrá sectores que percibirán una mejora, por ejemplo los afiliados al Sindicato de Empleados Públicos (SEP), quienes cobrarán 6 por ciento de mejora producto del aumento a los activos y, además, 1,2 por ciento más por la aplicación de la claúsula gatillo de 2017. Igual situación ocurrirá con los docentes provinciales, también por impacto del ajuste por inflación.