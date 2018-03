Preocupación por la importación de papa cuando se inicia la recolección nacional

La Federación Agraria Argentina expresó sus reparos por el ingreso al país del primer cargamento de ese producto proveniente de Brasil. Asegura que no hay faltante que justifique la importación y que llevará hoy el reclamo al jefe de Gabinete y al ministro de Agroindustria. “Necesitamos que se cuide al productor local”, dijo

Por Cecilia Pozzobon - cpozzobon@comercioyjusticia.info

La Federación Agraria Argentina (FAA) manifestó su preocupación ante el ingreso del primer cargamento de papa importada al mercado argentino, en plena temporada de comercialización de la producción nacional, lo que representa un perjuicio para los productores paperos.

El vicepresidente segundo de la FAA, Agustín Pizzichini, señaló a Comercio y Justicia que los productores están desconcertados con la apertura de importaciones ya que, afirman, no hay ninguna razón que explique la autorización del ingreso de este producto al mercado, y aseguró que no hay faltante de papa en el país.

En ese sentido, detalló que en el sureste de Buenos Aires se siembran alrededor de 30 mil hectáreas de papa una vez al año. En Córdoba, se implantan dos veces al año poco más de 12 mil hectáreas. También se suman entre 9.000 y 10 mil hectáreas de la provincia de Tucumán, más algunas otras en Mendoza.

“La papa que se está cosechando y vendiendo ahora es la que viene del sureste de Buenos Aires, de Balcarce, Mar del Plata, Tandil y toda esa zona, que es la que ahora está más afectada. Pero luego el problema se trasladará a Córdoba, Tucumán y el resto del país, generando un grave problema social”, aseguró el dirigente.

Además, explicó que se están haciendo “muchos esfuerzos” para producir. “Sólo para nombrar uno de los costos que tenemos: algunos productores pagan 15.000 pesos diarios de energía eléctrica para riego, y después vemos al momento de venta que no cubrimos esos desembolsos”.

Según explicó, la papa se paga al productor a 70 pesos por bolsa de 20 kilos, es decir que obtiene 3,50 pesos por kilo. En Córdoba, los costos de producción oscilan entre 4 y 4,50 pesos por kilo, mientras que en Buenos Aires, donde se obtienen mayores rindes, los costos llegan a 3,50 pesos.

“Es decir que se están cubriendo los costos”, indicó, y aseguró no entender por qué el Gobierno nacional autorizó el ingreso del cargamento país. En ese sentido, alertó que el Mercado Central (a donde llegó el camión de Brasil) sólo maneja 10% del comercio total del país, por lo que no descartó la posibilidad de que esté ingresando más mercardería a algún punto de distribución.

“Sabemos que esto es un negocio de ida y vuelta (haciendo referencia al comercio bilateral con Brasil). No pretendemos que se cierre el ingreso de papa, pretendemos que no entre cuando acá hay mucha producción porque afecta el comercio interno y distorsiona los precios. Queremos que se cuide la producción nacional y a los productores”, dijo.

Asimismo, adelantó que el presidente de FAA, Omar Príncipe, y el vicepresidente primero, Ariel Toselli, se reunirán hoy con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y con el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere. “El encuentro tiene como tema central la sequía pero seguramente se planteará el tema de la importación de papa y también la de cerdo”, dijo.

En desventaja

Pizzichini brindó detalles sobre la producción importada. Según explicó, ingresaron al Mercado Central bolsas de 40 kilos de papa de buena calidad, lavada. “Se está vendiendo a 210 pesos la bolsa”, dijo a este medio.

En tanto, la producción nacional se comercializa en bolsas de 20 kilos, y la opción sin lavar puede conseguirse en los mercados a razón de 110 pesos por bolsa. Por lo que se entiende que la competencia con la importación brasileña es directa.

Repercusiones

“La noticia tomó por sorpresa a los federados paperos, ya que nunca imaginaron que a los problemas diarios se le sumaría uno peor, la importación en plena temporada es la pesadilla de cualquier productor del mundo”, puntualizó la FAA en un comunicado.

“Llega el primer camión de papa y la temporada recién está empezando”, dijo el director de la FAA, Dardo Alonso, quien agregó: “La noticia está confirmada oficialmente”.

“En las localidades de Tandil, Belgrano, Balcarce, sólo por nombrar algunas, es un golpe muy duro para los productores ya que tienen compromisos asumidos de pago. Hace tres años que vendemos la producción al mismo precio y los insumos aumentan todos los años. Pareciera que a los únicos que nos fijan los precios es a los productores”, dijo -por su parte- el presidente de la filial Tandil de la FAA, Luis García, quien puntualizó que les pagan a 30 y 60 días.Y subrayó: “No cubrimos los costos de producción y ahora nos ingresa papa de Brasil en plena temporada…”.