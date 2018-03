Por la presión del dólar y el alza de precios, el BCRA sostiene la tasa

Según confirman los datos relevados por la entidad, la inflación esperada para este año creció a 19,9%, casi cinco puntos porcentuales por encima de la meta original. Además, indicó, “durante las últimas semanas el peso siguió mostrando signos de debilidad”

En un nuevo comunicado relativo a política monetaria, esta semana el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó un sostenimiento de la tasa de referencia en 27,25%, decisión que se sustenta en que, según especialistas, la inflación de 2018 se ubicará en 19,9%, mientras que el alza de precios de febrero será mayor que la registrada en enero.

Además, a esta situación se suma la presión que ejerce sobre la economía la suba en la cotización del dólar, que sólo pudo ser frenada por las sucesivas intervenciones de la autoridad monetaria en el mercado de cambios que se viene registrando desde el lunes de la semana pasada.

“En las últimas semanas se conoció el resultado del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM). La inflación esperada para 2018 aumentó de 19,4% a 19,9% para el nivel general y de 16,9% a 17,1% para el componente núcleo. En tanto, la expectativa de inflación creció de 13,5% a 14% para 2019 y de 9,1% a 9,7% para 2020. La inflación esperada para los próximos doce meses disminuyó de 18,6% a 17,6%”, explicó el BCRA.

“Por su parte, las estimaciones y los indicadores de alta frecuencia de fuentes estatales y privadas monitoreados indican que la inflación de febrero mostrará un alza respecto del valor registrado en enero, tanto en el nivel general como en la inflación núcleo, principalmente como producto de un aumento en los precios regulados y del precio de algunos bienes transables”, agregó el documento.

Aun así, el organismo indicó que “considera que esa aceleración de precios es temporaria y que, completada buena parte de las correcciones tarifarias y apaciguada la dinámica cambiaria local, la inflación consolidará su tendencia a la baja”.

En tanto, la máxima autoridad monetaria también señaló que “luego de la pronunciada depreciación observada desde diciembre, durante las últimas semanas el peso siguió mostrando signos de debilidad”.

En este contexto, se decidió “intervenir para sostener el valor de la moneda, en la convicción de que, en las condiciones actuales, una depreciación mayor a la ya ocurrida no estaría justificada ni por impactos económicos reales ni por el curso planeado de su política monetaria y que, de no evitarse, tendría el potencial de ralentizar el proceso de desinflación”.

El BCRA agregó que “ratifica su esquema de flotación cambiaria con intervenciones ocasionales, como complemento de su política monetaria, ante dinámicas disruptivas capaces de alterar la marcha de la inflación o de generar efectos negativos en las condiciones financieras”.

Así, “seguirá monitoreando esta situación y no relajará su política monetaria hasta que se confirmen señales de desinflación compatibles con el sendero buscado”.

Cotización

El dólar cerró ayer en $20,50 en el mercado minorista, y en el segmento mayorista finalizó en $20,22 para la venta, en una rueda en la que BCRA no tuvo participación, según la comunicación oficial. Mientras, en el segmento informal, el blue subió 5 centavos hasta quedar en $20,26 (compra) y $20,66 (venta).