Pobres: para el Gobierno de Córdoba suman “sólo” 490 mil

Son 128 mil menos que los que relevó Indec. No obstante, las muestras fueron tomadas en diferentes períodos y con características distintas. En tanto, en indigencia, la diferencia es de 65 mil personas. Si se suman todos los planes sociales, la pobreza baja 0,7 punto porcentual y la indigencia, 2,4. La muestra sumará datos de empleo, condiciones habitacionales, salud y educación

La Provincia relevó que el índice de pobreza en el Gran Córdoba afecta a 490 mil personas, esto es 30,3% del total de población en ese ámbito geográfico. En tanto, la indigencia golpea a 6,2%, un total de 100 mil cordobeses.

Con todo, si se contabiliza la incidencia de los planes sociales que la Provincia tiene en vigencia, la primera baja a 29,6 por ciento de la población (477 mil personas) y la indigencia a 3,8% ciento, esto es 60 mil personas.

Los datos aparecen contenidos en el “Monitoreo de Condiciones de Vida”, realizado por la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia, con el objetivo de relevar las condiciones materiales de vida de las personas en los hogares del Gran Córdoba y conocer el impacto de los planes no monetarios del Gobierno provincial en las condiciones de vida de los hogares pobres e indigentes.

El primer punto que llama la atención es la enorme diferencia entre los datos informados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) publicados a comienzos de año, referidos al segundo semestre de 2016, respecto de las cifras informadas ahora por la Provincia.

De hecho, aquel relevamiento nacional mostró para el Gran Córdoba un índice de pobreza de 40,5% (618 mil personas) y de 10,8% de indigencia, esto es, 165 mil personas.

Aquellas cifras dispararon la polémica respecto a si Córdoba realmente tenía semejante nivel de pobreza que la ubicaba liderando ese ranking en el país.

Los cruces verbales respecto a la representatividad de la muestra, la forma de medición y demás aspectos metodológicos derivaron en que el gobernador Juan Schiaretti resolviera avanzar con una medición propia que incluso midiera el impacto de los planes sociales, aspecto que no releva el Indec.

En ese marco, hay que aclarar que ambas cifras (las de Indec y las de la Provincia) no son comparables en esta instancia aunque sí lo serán, aunque no plenamente, el jueves, cuando el organismo estadístico nacional difunda los datos correspondientes al primer semestre de este año.

Es que si bien tienen bases similares que se cotejan con una canasta básica alimentaria y total, que se computan con datos en la misma línea, midieron períodos diferentes y también un universo de viviendas distinto, que si bien en ambos casos debería ser representativo de la población en general, no necesariamente lo es.

Concretamente, el Indec midió entonces el segundo semestre del año pasado, mientras que el monitoreo presentado ayer por la Provincia relevó entre junio, julio y agosto de este año.

En tanto, el Indec relevó 960 viviendas y la Provincia 1.300, con una tasa de respuesta de 80,3%, esto es 1.044 unidades, bastante por encima de lo que mostró el organismo nacional.

Allí hay otra diferencia que puede explicar en parte la distancia entre uno y otro resultado.

En paralelo, el muestreo de viviendas fue seleccionado por el Instituto de Estadísticas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Aunque la Provincia no lo admita, había dudas respecto a la plena representatividad de la muestra que relevó el Indec, cuyo trabajo de campo lo realizan profesionales de la Dirección de Estadísticas y Censos de Córdoba. Ésa puede ser otra diferencia, aunque no debería ser sustancial.

Los expansores que permiten proyectar los datos de las viviendas objeto del censo fueron elaborados también por profesionales del Instituto de Estadísticas de la UNC.

Más allá de todas esas salvedades, resulta difícil suponer que en un plazo menor de un año, la pobreza y la indigencia puedan haberse reducido de semejante manera en Córdoba, máxime si la situación económica general, que determina el parámetro de la canasta a partir de la cual una persona u hogar con ingresos menores está por debajo de la pobreza o de la indigencia, no varió de manera sustancial.

Si bien habrá que esperar los datos del Indec del jueves, alguna inconsistencia parece haber en una u otra conclusión.

El impacto de los planes

En tanto, además de informar los datos sobre pobreza e indigencia conforme los ingresos monetarios de un hogar, la Provincia sumó una medición “multidimensional” que incluye el impacto de planes sociales no monetarios, en todos los casos traducidos en ingreso efectivo.

Concluye que 94% de los indigentes y 85% de los pobres son beneficiarios de al menos un plan no monetario de la Provincia.

Para ese fin se computaron planes alimentarios como el Paicor; Más leche, más proteínas; Alimentos para Celíacos; Comedores (copa de leche) y Comedores adultos mayores.

En el caso del transporte, Boleto Estudiantil, Boleto Obrero y Boleto Adulto Mayor. Finalmente, en tarifa social se sumó la de energía eléctrica, de agua y el impuesto Inmobiliario que percibe Rentas. En todos los casos se monetizaron todos los planes. En el caso de los boletos de transporte o de las tarifas se contabilizó la diferencia entre la tarifa subsidiada y la tarifa plana.

En tanto, para los planes alimentarios, el valor calórico de cada aporte por menor en el grupo familiar se tradujo en dinero. No se consideraron todos los planes, incluso nacionales y municipales no monetizados.

Objetivo

La secretaria General de la Gobernación, Silvina Rivero, aseguró que “la idea es tener herramientas o insumos que permitan medir la eficiencia del Estado, y contar con los datos necesarios para tomar medidas que sean necesarias para poder ajustar y focalizar la implementación de los programas”.

Por su parte, el titular de Estadísticas y Censos, Héctor Conti, dijo que “este (tipo de) monitoreo es el primero que se hace en la provincia, con dos objetivos: conocer las condiciones de vida de la población y, fundamentalmente, evaluar lo que no hacen las anteriores mediciones: el impacto de los planes sociales no monetarios”.

Por lo demás, la medición será periódica e incorporará otros datos, como empleo, condiciones materiales de vida e incluso salud y educación, estas últimas no contempladas en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que releva Indec.