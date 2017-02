El gobernador Juan Schiaretti adelantó que esta semana comenzará la discusión paritaria con los gremios estatales que, según ratificó, tendrán como marco la inflación estimada y la marcha de la recaudación.

En Río Cuarto, donde inauguró un plan de viviendas, el mandatario confirmó el inminente inicio de las negociaciones con los estatales mientras un grupo de docentes enrolados en la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) concretaba una manifestación “silenciosa”, como parte del reclamo por mejoras salariales.

El Gobernador volvió a insistir en que los acuerdos que se buscarán alcanzar tendrán como marco el mantenimiento del poder adquisitivo del salario pero también considerando la evolución de los recursos de la Provincia.

Asimismo, Schiaretti relativizó la posibilidad de cumplir con el acta acuerdo firmada por los docentes durante la gestión de José Manuel de la Sota, en la que convino la incorporación gradual al sueldo del no remunerativo por material didáctico y también la mejora en los porcentajes para los docentes con mayor cantidad de años de antigüedad. “Yo no firmé ese acuerdo”, dijo Schiaretti.

En rigor, el propio mandatario había dispuesto que fuera la secretaria General de la Gobernación, Silvina Rivero, quien decidiera esos ítemes que debían cumplir un nuevo tramo en noviembre, lo que -sin embargo- quedó sin efecto.

La postura de Schiaretti no cayó bien entre los docentes, quienes ya habían anticipado que, antes de avanzar con la paritaria 2017, el Gobierno debía cumplir ese compromiso. Ahora el tema quedó en suspenso.

La UEPC concreta desde ayer asambleas informativas en las escuelas, que se repetirán hoy.

En tanto, mañana habrá una asamblea provincial en la cual, de no haber novedades sobre los reclamos gremiales, se resolverá ratificar la decisión tomada sobre el cierre del año pasado de no comenzar el ciclo lectivo el próximo 6 de marzo.

En paralelo, el sindicato debe llevar un mandato para la asamblea convocada por la Ctera para el jueves.

Según informaron dirigentes gremiales a este medio, la idea es que si no hay una paritaria nacional, tema que la administración de Mauricio Macri ya dijo que quedará para las provincias, no se inicien las clases en todo el país.

El escenario aparece al fin conflictivo en función de la postura de las partes.

Respecto a la protesta docente de ayer en Río Cuarto, unos 50 dirigentes y activistas de UEPC munidos de pecheras y banderas del gremio, se manifestaron junto a la carpa de las autoridades por unos minutos y en silencio. “No queríamos empañar el acto para quienes iban a recibir viviendas”, explicó un dirigente.