Para Sturzenegger, no es necesaria la cláusula gatillo

El titular del Banco Central ratificó la continuidad de la política monetaria y estimó una menor inflación para este año, por lo que consideró que no serán necesarias las actualizaciones en las negociaciones salariales. Un estudio advierte de la pérdida del poder adquisitivo de los haberes.

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Federico Sturzenegger, reivindicó ayer la política antiinflacionaria del organismo y pronosticó un mejor comportamiento de los precios en 2018, por lo que se pronunció a favor de paritarias sin cláusula gatillo.

En lo que fue la primera conferencia de prensa luego de los cambios de metas a 15%, el funcionario indicó: “Nuestro compromiso es cumplir con ese objetivo y asegurarles a los trabajadores una referencia racional para que puedan negociar sus convenios”, sin necesidad, consideró, de recurrir a la aplicación de cláusulas gatillo.

Si bien admitió que el año pasado abogó por la inclusión de este mecanismo en los convenios salariales, el titular del BCRA afirmó que “este año la situación es muy distinta” debido a las menores expectativas inflacionarias dados los mejores puntos de partida de 2018 respecto a 2017.

Así se refirió a la cuestión luego de que parte de la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) advirtió de que los sindicatos no firmarán aumentos en torno a 15% y plantearán la necesidad de mantener la cláusula gatillo. “Estamos para trabajar y defender el salario real para que los precios no suban”, dijo Sturzenegger al presentar el informe de política monetaria.

Por otra parte, fue crítico con el relajamiento de la política monetaria instrumentada a principios de 2017, lo que consideró como la causa del incumplimiento de la meta de inflación, junto al aumento de tarifas.

“El aflojamiento de la política en que incurrimos a comienzos del año pasado fue la causa de que no se lograra cumplir con la meta de 12-17%, junto con un aumento mayor que lo previsto de los precios regulados”, dijo, y destacó que la política monetaria “crecientemente restrictiva” del segundo semestre del año pasado alineó el proceso de inflación.

La denominada “inflación núcleo” es de 18,5% interanual frente a 23,1% de enero de 2017, lo que refleja una merma que lleva a Sturzenegger a mostrarse optimista respecto a los resultados que se puedan lograr este año.

“La continuación del ritmo de desinflación de cara al 2018 se ve beneficiada por condiciones iniciales más favorables que las de 2017. El sesgo contractivo de la política monetaria es mayor con una tasa de interés real muy superior a la de inicios de 2017”, enfatizó el presidente del Central.

Como los precios regulados, fundamentalmente tarifas de servicios públicos y combustibles, aumentaron 38,7% en 2017, muy por encima de las previsiones del BCRA, el incremento de 21,8% para este año sustenta el optimismo de Sturzenegger respecto a la posibilidad de poder cumplir la nueva meta de inflación anunciada.

Según afirmó, en los últimos cuatro meses del año pasado hubo una política monetaria “muy dura” y la inflación núcleo “quebrada” porque el promedio en esos meses fue de 1,4%. “Se logró el objetivo de bajarla”, aseveró.

Bajo ese análisis, señaló que ve margen para realizar movimientos de tasas bajistas, aunque advirtió de que cualquier decisión al respecto será estudiada de manera muy cuidadosa.

También subrayó que la política monetaria se determina de acuerdo con los datos que va aportando el mercado y que, si bien las metas de inflación son fijadas por el Poder Ejecutivo, el ente autónomo encargado de su ejecución es el Banco Central.

“La política monetaria reacciona a los datos que vamos siguiendo y si bien las metas son fijadas por el Ejecutivo, es el Banco Central, que es autónomo, quien ejecuta las decisiones”, dijo Sturzenegger, para reivindicar su autonomía desde el día que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, acompañado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña y el ministro de Finanzas, Luis Caputo, anunciaron el cambio de las metas de inflación.

Sturzenegger, además, dijo que en el futuro inmediato, los movimientos de tasas serán muy medidos y se harán en función de cómo se observe la evolución de los datos.

Sobre la existencia actual de un fuerte incremento mensual de los precios, tanto en diciembre pasado como en lo que va de 2018, respondió que se debe esperar antes de tomar cualquier decisión, para analizar lo que suceda en los próximos meses.

Finalmente, volvió a recordar que el BCRA seguirá adelante con sus objetivos de acumulación de reservas.