Para revalorizar la Costanera licitan Rambla del Suquía

La obra intervendrá el sector norte entre los puentes Centenario y Alvear; y en el sur, hasta el puente Sarmiento. Incluye ensanche de veredas, forestación y luminarias. Habrá puestos gastronómicos en diferentes puntos. La inversión será de $31,4 millones y deberá ejecutarse en 210 días

La Municipalidad de Córdoba concretará el jueves próximo la apertura de sobres para licitar la construcción de la Rambla Costanera del Río Suquía, proyecto que tendrá un plazo de ejecución de 210 días y un presupuesto oficial de 31,47 millones de pesos.

Se trata de una iniciativa ya anticipada por el municipio, por la que se pretende revitalizar un sector que si bien mejoró sensiblemente después de la ejecución, por la Provincia, de algunas obras, básicamente en el cauce del río, aún no fue apropiado por los cordobeses como un espacio de recreación, al menos no de manera masiva.

El proyecto se complementará luego con el denominado Distrito A basto, una iniciativa que apunta a reformular diferentes normas edilicias para dotar de mayor densidad poblacional y residencial a un sector deprimido como es el área situada próxima al ex mercado de Abasto y en la zona del Mercado Norte.

De hecho, esa estrategia ya incluyó, sobre el cierre del año pasado, una primera reunión entre funcionarios municipales y entidades involucradas, entre ellas la Agencia de Desarrollo Económico de Córdoba (ADEC) y las cámaras de Comercio, de Desarrollistas Urbanos y de Corredores Inmobiliarios.

En cuanto a la Rambla, la intención oficial es intervenir la Costanera Norte desde el puente Centenario al Alvear, cambiar el solado de las veredas, que serán más anchas, además de sumar forestación -se implantarán tipas- y luminarias LED, entre otros puntos. En tanto, sobre Costanera Sur, el proyecto se extiende hasta el puente Sarmiento y tendrá características similares. En paralelo, también se trabajará en modificaciones para mejorar la circulación del puente peatonal sobre el Suquía.

En el caso de Constanera Norte, la intervención incluirá no sólo la vereda contigua al río sino también la situada sobre el otro margen de la calle.

Por el contrario, en la Sur sólo se trabajará sobre la vereda más cercana al río, que se ensanchará hasta alcanzar 7,20 metros.

“La idea es reimpulsar un sector que si bien mejoró sensiblemente requiere de una intervención más completa y así lograr una apropiación definitiva del espacio por parte de la gente”, resumió a Comercio y Justicia el secretario de Planeamiento e Infraestructura, Omar Gastaldi.

Es que si bien la Costanera mejoró a partir de las obras sobre el propio cauce hechas por la Provincia e incluso por las ciclovías dispuestas por el municipio, lejos está aún de convertirse en un paseo masivo.

El énfasis puesto en la iluminación con LED de todo el trazado revela la intención de convertir el espacio de un lugar de esparcimiento no sólo de día sino particularmente de noche.

En ese marco, la idea es que junto al ensanche de veredas y demás mejoras en el sector, se liciten la construcción y concesión de espacios gastronómicos a modo de puestos situados sobre la Rambla, para sumar una propuesta de servicios a las obras que ya de por sí revitalizarán el corredor situado a pocas cuadras del centro.