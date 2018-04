Home > Economía > A 60 días de Rusia 2018, aún no hay “fiebre” por las tv

En Córdoba el interés aumenta aunque dista de ser una “fiebre” de demanda. El sector analiza

que dependerá de los resultados que obtenga la Selección argentina. Los consumidores buscan pantallas grandes, de más de 40 pulgadas, que tengan conexión directa con Netflix

Por Cecilia Pozzobon- cpozzobon@comercioyjusticia.info

La costumbre dice que los argentinos esperan los mundiales para cambiar sus televisores. Éste es un año de mundial, sin embargo, a poco más de 60 días del inicio, la fiebre de demanda de nuevos aparatos y tecnología está lejos de ser tal en Córdoba.

“Hay interés, y crece de manera paulatina a medida que se va acercando la fecha”, explicó a Comercio y Justicia Luis Méndez, titular de la Cámara de Comercio de Electrodomésticos y Afines de Córdoba. “Normalmente, en los mundiales las ventas de televisores crecen tres y hasta cuatro veces respecto de los años no mundialistas. De igual forma, todavía no se ve esa fiebre en la demanda. Yo creo que el entusiasmo depende de los resultados de Argentina, a la que por el momento no le está yendo tan bien”, agregó.

Pese a ello, el optimismo aún tiene tiempo de vida y los comerciantes esperan un buen resultado.

“Las ventas vienen creciendo. Creemos que va a ser un buen mundial, la gente busca aparatos grandes, de 50 pulgadas o más. Los de 40 pulgadas ya se han convertido en el tamaño estándar”, explicó Méndez.

Respecto de la tecnología que buscan los consumidores, el dirigente empresarial explicó que no se está dando tanto el cambio de tecnología como se observó en otros mundiales.

Vale recordar que para el evento futbolero de 2010 se dispararon las ventas de los televisores LCD y los LED; en 2014, en tanto, fue el turno de los Smart TV y los HD. “Ahora no hay tanto recambio generacional como sí la búsqueda de un mayor tamaño”, explicó Méndez, y agregó: “La búsqueda pasa por pantallas grandes que tengan la posibilidad de conexión con Netflix de manera directa. No hay tanto pedido de teles 4K o curvos”.

Precios

Respecto de los precios de los aparatos y la competencia que representan los valores que se encuentran allende la cordillera de los Andes, Méndez indicó: “Ahora la diferencia no es tanta como era antes. Después de que se ajustaron los aranceles en la Aduana, la brecha de precios con Chile se achicó y ya hace pensar si vale la pena comprar un televisor allá teniendo en cuenta que se renuncia a la garantía y demás cuestiones”.

Asimismo, aseguró que los valores en Argentina no se han incrementado tanto. “Los nuevos modelos no aumentan, es decir, antes, un televisor estándar -que era el de 32 pulgadas- se encontraba a alrededor de 8.000 pesos, hoy ese es el valor de un estándar de ahora, es decir, el de 40 pulgadas. Mejoran las tecnologías y los precios se mantienen”, asegura.

Según el detalle, un televisor de 32” oscila entre 5.000 y 6.000 pesos. Uno de 40”, entre 8.000 y 10.000 pesos. En tanto, los más grandes, de entre 47” y 50” se encuentran en una franja de precios que va entre 15 y 20 mil pesos. Finalmente, los de entre 55” y 65” tienen precios de más de 25 mil pesos.

Promociones

La mayoría de los comercios está ofreciendo promociones con tarjetas de crédito. Cordobesa ofrece 20 cuotas sin interés. El plan Ahora 18 también ofrece pagos sin interés. En tanto, Tarjeta Naranja está por sumarse con una promo de 24 cuotas sin interés.