Pagó Macri, Schiaretti ahora relativizó la deuda y habla de “solvencia histórica”

Destacó el ahorro corriente récord de los últimos dos años y las inversiones en marcha, ambos conceptos inéditos desde el regreso de la democracia, dijo. La Nación descongeló fondos para

proyectos ya comprometidos y giró $320 millones. El Gobernador evitó hablar del pasivo que

en su momento tanto había reclamado. “La Provincia está fuerte”, aseguró

El gobernador Juan Schiaretti aseguró que la Provincia acumuló en el bienio 2016-2017 un ahorro corriente de 1.838 millones de dólares al tiempo que ejecuta un plan de obras por 5.738 millones de dólares, de los cuales ya concretó más de 2 mil millones, en todos los casos récord para la historia reciente de Córdoba.

“Sin dudas, estos dos años son los mejores años fiscales que ha tenido la provincia de Córdoba, al menos desde el retorno de la democracia hasta ahora”, dijo el mandatario al participar ayer como orador invitado en el primer almuerzo anual de trabajo organizado por la Fundación Mediterránea, que se desarrolló en el Hotel Sheraton.

El Gobernador dijo al respecto que ese ahorro y las inversiones se lograron a partir de una mejora en la administración tributaria y del gasto pero también por la mejora en los ingresos producto de los acuerdos con la Nación determinados en parte por fallos de la Corte Suprema o por demandas iniciadas.

Citó al respecto la restitución del 15% de las detracciones que iban a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que desde fines de 2015 llegan a la Caja de Jubilaciones, luego el acuerdo por el déficit de ésta y también el Acuerdo Fiscal con la Nación, que ponderó, entre otros.

En ese marco, destacó con cifras las diferentes inversiones en obra pública, la mayor parte en proyectos viales que, según indicó, se financian principalmente con recursos propios.

Llamativamente, el Gobernador evitó hablar de la deuda que la Nación mantiene con la Provincia por compromisos de obra asumidos oportunamente.

Es que si bien, no con la vehemencia con que lo hizo en la campaña previa a las PASO de 2016, Schiaretti siempre recordó el pasivo que la Nación arrastraba en esa materia.

Al término de la presentación, Comercio y Justicia le preguntó sobre ese pasivo. El Gobernador eludió hablar del tema y no dio ninguna precisión. Sólo se limitó a mencionar que se están girando en tiempo y forma los fondos para la Caja, dato informado por este espacio la semana pasada.

Con todo, este medio pudo saber que hace unos días la Nación giró 320 millones de pesos como parte de la deuda pendiente por la autovía Córdoba-Río Cuarto.

El dato no es menor. Es que a comienzos de enero, el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, había confirmado que de los $5.689 millones invertidos hasta el momento en la autovía a Río Cuarto (ya concluida), la conclusión de Circunvalación, la Variante Costa Azul y la finalización del Camino de las Altas Cumbres -estas tres obras en plena ejecución-, la Nación debería haber girado ya $3.129 millones y sólo había enviado $906 millones.

Si bien los $320 millones girados ahora -son por la obra de la autovía a Río Cuarto- no representan un monto determinante, sí tienen un peso simbólico claro en razón de haberse descongelado pagos que estaban frenados desde hace un año.

“Aducen retrasos en la tramitación de los pagos tras las certificaciones de obra”, explicó la Provincia en relación con la demora en los giros.

Es probable que el mutismo de Schiaretti frente a la pregunta sobre la deuda de la Nación haya tenido relación con el pago de días atrás y, en definitiva, con el momento por el que atraviesan las relaciones con Macri, lejos hoy de disputas propias de un año electoral.

Inversión, competitividad y deuda

Por lo demás, Schiaretti pronunció un discurso ciertamente optimista, no sólo respecto a su gestión sino también con relación a la actitud empresarial. No hubo alusión explítica ni generalizada a la situación económica nacional.

“Vengo hoy con el convencimiento de que nuestra Córdoba está progresando y que va a progresar mucho más”, dijo.

Habló de las inversiones en obras y su aporte a la competitividad. Allí sumó, además de las ya conocidas, los nuevos proyectos de instalación de fibra óptica.

También de la inversión en acción social, que situó en más de 400 millones de dólares.

Del control del gasto mediante una reducción en la planta de personal de Escalafón General en los últimos dos años y además del apoyo a planes de empleo y de infraestructura social y para promover la educación.

El mandatario destacó, retomando el tema competitividad, la baja de la presión fiscal pero apuntando a eliminar impuestos distorsivos.

También la decisión de avanzar en un proyecto para habilitar los bitrenes (baja los costos logísticos) y el aporte que implicó adherir con impronta propia a la nueva Ley de Riesgos de Trabajo.

En cuanto a la deuda, relativizó su peso respecto al Producto Bruto Geográfico o bien con relación a los ingresos.

Habló asimismo de la independencia del Poder Judicial y de la convivencia política que se ejercita en la Provincia, como para sumar elementos en su repaso por el panorama provincial.

Finalmente, el Gobernador destacó la “voluntad” de los empresarios cordobeses de “arriesgar” para invertir, posición que generó el único aplauso de los presentes, más allá del protocolar en el cierre del discurso.