Obras de infraestructura: la Provincia de Córdoba emitirá deuda por US$600 millones

Será mediante títulos por hasta US$500 millones en el mercado externo o reapertura de bonos ya colocados. También se apunta a ubicar hasta US$200 millones en el país. Sin embargo, la idea es fijar un tope global de US$600 millones en un mix que se resolverá oportunamente. Todo irá a infraestructura

El Gobierno cordobés avanzó en la estrategia de retornar al mercado de capitales al crear el Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda, por un monto en circulación de hasta US$500 millones de dólares, que destinará a la ejecución de obras de infraestructura.

No obstante, el decreto firmado por el gobernador Juan Schiaretti también autoriza la “reapertura de las emisiones de Títulos de Deuda emitidos por la Provincia de Córdoba que se encuentran actualmente en circulación”.

En tanto, en los próximos días se emitirá otro decreto autorizando la colocación de deuda en el mercado doméstico por hasta US$200 millones de dólares, con el mismo fin.

“La idea es que en conjunto la emisión no supere US$600 millones”, explicó a Comercio y Justicia el ministro de Obras Públicas y Financiamiento, Ricardo Sosa.

En rigor, la Provincia analiza por estas horas la estrategia para salir a un mercado que, a diferencia del año pasado, aparece más volátil, con tasas que probablemente no se repliquen respecto a emisiones pasadas.

Justamente ese contexto es el que explica por qué, además de habilitar la nueva emisión, también se posibilita reabrir emisiones anteriores que, según indicó Sosa, permitirían replicar condiciones clave, como las tasas convalidadas.

En cuanto al destino de los fondos que se obtengan, el decreto sólo hace referencia a obras de infraestructura.

No obstante, entre los trabajos pendientes figuran obras de conclusión de la Circunvalación o la nueva traza de la ruta nacional 38, incluida la Variante Costa Azul que, si bien en parte serán financiadas por la Nación, aún no recibieron la contraparte comprometida.

“Son proyectos en marcha o bien los que están nominados en el Presupuesto”, señaló el funcionario.

Por lo demás, aun tomando los US$600 millones que indicó Sosa que pueden ser el límite, quedaría margen para emitir más deuda.

Traducido al tipo de cambio de hoy, son poco más de 12 mil millones de pesos.

Según los considerandos del decreto que ayer se publicó en el Boletín Oficial, el Presupuesto en sus artículos 3 y 15 autoriza al Poder Ejecutivo “a efectuar operaciones de crédito público por hasta la suma de $ 25.707.188.000”. De esta forma, aún quedaría un remanente de más de 13 mil millones de pesos para fondear obras. De cualquier manera, debe recordarse que parte de esos recursos está nominada en Letras del Tesoro, modalidad que la Provincia no utiliza. En cuanto a la emisión en el mercado externo, en principio sería a 10 años y como bullet, esto es colocaciones que amorticen capital al vencimiento e intereses en forma trimestral o semestral.

En ese marco, la Provincia resolvió contratar de forma “directa” al Banco de Córdoba (Bancor) “para la realización de todas aquellas tareas necesarias para la organización, instrumentación, emisión y colocación de Títulos de Deuda en el mercado internacional”.

La entidad oficial cobrará una comisión por esa tarea. El presupuesto se integra en parte como un porcentaje del monto a colocar y con un tope de 2 millones de dólares.

En paralelo, gastos fijos totales que la contratación implica de hasta 1.067.500 dólares para el caso de disponerse de una emisión de un nuevo título, más un monto adicional de 645.000 dólares para el caso de disponerse la reapertura de uno de los títulos en circulación.

Asimismo, un importe correspondiente al mantenimiento anual del título emitido de hasta 175.000 dólares para el caso de disponerse de la emisión de un nuevo título, “más un monto adicional de 12.500 dólares” para el caso de disponerse la reapertura de uno de los títulos en circulación.

Por lo demás, el artículo 6 del decreto faculta al Bancor a realizar “ante la Bolsa de Comercio de Luxemburgo, el Mercado Euro MTF de la Bolsa de Comercio de Luxemburgo, Mercado Abierto Electrónico SA, Bolsas y Mercados Argentinos SA y/o cualesquiera otras bolsas o mercados del exterior y/o de la Argentina, todas las gestiones necesarias para obtener la autorización de cotización y/o negociación de los Títulos de Deuda”.

La última salida al mercado de la Provincia fue a mediados del año pasado, cuando colocó un bono por US$450 millones en el mercado externo, a 10 años de plazo y por el que pagó una tasa de 7,125%. La emisión completó así el fondeo necesario para avanzar con el proyecto de los gasoductos troncales, obras que terminaron por adjudicarse días antes.

Noventa y cinco por ciento de la deuda provincial está nominada en la divisa estadounidense.

De hecho, la deuda pública mostró una aceleración al 31 de diciembre pasado hasta alcanzar 48.551,7 millones de pesos. El pasivo está compuesto por apenas 2.337 millones de pesos en moneda nacional y el resto en dólares traducido a pesos a un tipo de cambio de 18,645 pesos por dólar. Si se actualiza esa deuda nominada en esta moneda a un tipo de cambio actual, el rojo total llegará a 53.050,4 millones de pesos.