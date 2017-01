Gerardo Seidel, presidente de la unión industrial de córdoba (UIC) consideró que las expectativas están más relacionadas con una fecha del almanaque que con la realidad. Cree que la falta de poder adquisitivo y de confianza explican en gran medida la caída del mercado interno. Pone el foco en la contracción de la demanda externa y reflexiona sobre la necesidad del inicio de la obra pública

y de infraestructura para dinamizar la economía

El líder de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), Gerardo Seidel, dialogó con Comercio y Justicia e hizo un balance del año pasado. Evaluó que 2016 fue claramente recesivo y consideró que las expectativas que hay sobre este 2017 están más fundadas en esperanzas que en realidades. En ese marco, mencionó la necesidad de que las obras de inraestructura anunciadas por los gobiernos se pongan en marcha para empezar a dinamizar la economía.

-¿Cómo evalúa 2016?

-No ha sido un año brillante ni mucho menos. Ha sido un año de caída y hay sectores para los que ha sido peor que para otros. Ha sido un año claramente recesivo y hay ciertos sectores que quedaron muy golpeados. Ahora, las expectativas que hay para el año que viene, a mi entender, tienen más que ver con una cuestión de esperanza que de realidad. Una cuestión más de ánimo, de fecha del almanaque, porque no hay una base sólida que nos haga creer que se va a recuperar la actividad. Creo que a la población le faltan ingresos, poder adquisitivo, por un lado, y confianza en que la economía va a estar más firme, por el otro. Creo que el tema de la inflación al 40% ha ido en contra de todo.

-¿Se vienen demorando las inversiones o es una cuetión lógica por las instancias que deben cumplir?

-Es lógica por una cuestión muy simple: si el mercado no tracciona es muy difícil que se den las inversiones, salvo que sean de mediano y largo plazos. Pero en el caso de las que son más inmediatas, cuando el mercado está en baja, se demoran porque sobra capacidad productiva. Salvo lo que sea automatización, que permite abaratar costos, no hay muchas decisiones de inversión.

-Se habla de que algunas inversiones se posponen incluso hasta el segundo trimestre de 2017…

-Pienso que es lógico, entre las vacaciones, las paradas técnicas y ver si el mercado se reactiva, fácilmente llegamos al segundo trimestre.

-¿Influyen las elecciones de medio término?

-Eso influye siempre, pero más en el ánimo de la gente que sabe que en los años electorales hay más gasto y dinero en circulación. Yo lo que creo que falta para dinamizar la economía, y esto es una opinión personal, es el inicio de la obra pública. Creo que la infraestructura y algún plan de vivienda que incentive un poco más el sector privado son muy necesarios. Es movilizadora no sólo de la actividad sino también de la generación de empleo, por el sistema que tiene el sector de la construcción.

-El de los minerales no metálicos es uno de los rubros dentro de la actividad industrial que más cayó ¿verdad?

-Exactamente. Y llama la atención el nivel de caída que alcanzó, ya que el mismo sector siempre dice que normalmente hay un volumen de actividad que suele mantenerse. No fue el caso de este año. Y hay otros sectores que también están en niveles similares de caídas.

-¿El automotor, por ejemplo?

-Claramente. En ese rubro la explicación del tamaño de la baja es la falta de crédito. Ahí influye muchísimo la posibilidad del bolsillo de cada adquirente más las condiciones del mercado. Por ejemplo, los autoplanes han bajado muchísimo porque con una expectativa de inflación de 40% es lógico que la cuota aumente al mismo ritmo y la gente se asuste.

-Ahora que hablamos de inflación, y salvando las distancias de cada rubro, los costos de los insumos industriales ¿crecieron 40%?

-No, en términos generales no. Por caso, los costos en el rubro del plástico han crecido a la par del dólar, entre 20 y 22%, no mucho más. Y es difícil encontrar algún otro insumo no plástico que haya aumentado más que 30%. Además, está el tema del traslado a precios, en nuestro caso no hemos podido trasladar más que 10% porque la propia cadena ya no lo soporta.

-¿Y cómo se explica el 40% de inflación?

-Yo creo que hubo una sobreexpectativa de la devaluación, y después, los sectores de la comercialización que con el tema de que aplican los descuentos, las promociones de 3×2, los acuerdos con los bancos, etcétera tienen siempre un colchón muy grande. Es ineludible.

-Pero el sector comercial también dice que tiene poca rentabilidad…

-Ellos apuestan al volumen, ahí es donde tienen que vender sí o sí, por eso apelan a las promociones.

-Cómo cerraron las exportaciones?

-Han caído 10% respecto del año pasado, y no es que nosotros estemos mucho más caros y hayamos salido de competencia, sino que ha caído la demanda. Y eso que nosotros vendemos a EEUU, México, Brasil, Colombia, Chile, Uruguay y otros. Ha caído la demanda externa.

-Y ¿cómo será ahora con (Donald) Trump como presidente?

-Yo creo que no va a variar. A México le puede pegar un poco, pero creo que no va a cambiar tanto.